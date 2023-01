﻿Polizei fasst Diebe in Hannover beim Verladen von zwei Harley-Davidson-Maschinen

Die Polizei Hannover hat zwei Männer beim Verladen von zuvor gestohlenen Motorrädern festgenommen. Die mutmaßlichen Täter hatten die Maschinen in der Nacht zuvor aus einer Tiefgarage in Hannovers Südstadt gestohlen.

Hannover. Polizeibeamte haben am Freitag zwei mutmaßliche Motorraddiebe in Hannovers Südstadt festgenommen. Die Verdächtigen sollen in der Nacht auf den 6. Januar zwei Maschinen der Marke Harley Davidson aus einer Tiefgarage gestohlen haben. Die Ermittler erwischten einen 28-Jährigen und einen 34-Jährigen dann beim Verladen der Motorräder.

Die Ehefrau des Eigentümers bemerkte den Diebstahl aus einer Tiefgarage an der Alten Döhrener Straße am Freitagmorgen gegen 6 Uhr. Der Wert der beiden dort gesicherten Fahrzeuge beläuft sich laut Polizei auf insgesamt 30.000 Euro.

Polizei findet Aufbruchswerkzeug

Im Laufe des Freitags kamen Ermittler den mutmaßlichen Tätern auf die Spur. „Abends, gegen 22.45 Uhr, wurden zwei Männer festgestellt, die an der Straße An der Engesohde zwei Harley Davidson in einen Transporter luden“, sagt Marcus Schmieder von der Polizei Hannover.

Die Beamten kontrollierten den 28-Jährigen und den 34-Jährigen und stellten fest, dass es sich bei den Fahrzeugen um die entwendeten Motorräder handelte. Die Tatverdächtigen wurden vorläufig festgenommen. „In dem Transporter konnte Aufbruchswerkszeug sichergestellt werden“, sagt Schmieder.

Der Zentrale Kriminaldienst ermittelt wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls. Die mutmaßlichen Diebe wurden am Sonnabend dem Amtsgericht Hannover vorgeführt. Dort wurde Untersuchungshaft für die beiden Männer angeordnet.