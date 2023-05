﻿Motorradgottesdienst Hannover: Von der Straße des Lebens

Hannover. Einmal im Jahr führt Pfarrer Heinrich Plochg (63) auf seiner Suzuki Intruder einen Tross Motorräder durch die Stadt. Ziel ist stets eine Kirche, wo während eines Gottesdienstes der in der vergangenen Saison tödlich verunglückten Biker aus der Region Hannover-Hildesheim gedacht wird.

Und so trafen sich am Sonntagmittag Motorradfahrende am Georgsplatz in der Stadtmitte, um zu plaudern, der Livemusik von „Sugarplumfairy“ zu lauschen und sich um 14 Uhr in einer rund 140 Fahrzeuge starken Kolonne unter Polizeibegleitung Richtung Kirche St. Joseph in der List aufzumachen.

Appell und Erkenntnis des Pfarrers

Plochg, der mit 30 Jahren den Bikeführerschein machte, bot das „MoToGo“ genannte Treffen mit Gottesdienst, das er mit zwei Kumpels gegründet hat, zum 18. Mal an. Sein Appell richtet sich dabei nicht nur an die Motorradfahrergemeinde: „Wir sollten partnerschaftlich im Verkehr unterwegs sein und aufeinander achten – das gilt für alle, Motorradfahrer, Autofahrer, Radfahrer und Fußgänger!“

Knatternd durch die City: Die Biker auf ihrem Weg in die List. © Quelle: Tim Schaarschmidt

Seine tiefere Erkenntnis: „Die Straße des Fahrens ist ähnlich wie die Straße des Lebens: Man muss aufpassen, Rücksicht nehmen, manchmal gibt es Schlaglöcher, ist es holprig, gibt es Kurven oder geht es geradeaus, und manchmal kommt man in eine Sackgasse.“