﻿Wie aus Tänzern ein Elefant wird: „Die Mobilés“ und ihr Schattentheater kommen ins Aegi

Zur Veranstaltung

Seit über 40 Jahren gibt es sie: die Theatergruppe „Die Mobilés“. Durch die RTL-Sendung „Das Supertalent“ sind sie einem breiten Publikum bekannt geworden. Bei der französischen Supertalent-Show und dem Comedy-Festival „Juste pour rire“ in Montreal räumten sie mit ihrem Schattentheater etliche Preise ab. Am Sonnabend, 21. Januar, zeigen die acht Künstlerinnen und Künstler von 20 Uhr an ihr Programm „Moving Shadows“ im Theater am Aegi.