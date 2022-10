﻿Treffen der Ministerpräsidenten in Hannover: Autofahrer in Herrenhausen müssen mit Staus rechnen

Hannover. Die Ministerpräsidentenkonferenz (MPK) tagt heute und morgen im Schloss Herrenhausen in Hannover. Die Sicherheitsvorkehrungen sind enorm, neben den Landeschefinnen und -chefs wird auch Vizekanzler Robert Habeck (Grüne) erwartet. Autofahrer müssen deshalb rund um den Tagungsort mit Verkehrsbehinderungen rechnen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

Die Staatskanzlei erwartet rund 250 Gäste. Bereits am Mittwoch trafen sich die Chefinnen und Chefs der Staatskanzleien, ab Donnerstag beraten dann auch die Ministerpräsidentinnen und -präsidenten über die aktuellen Krisen. Bis Freitag, 21. Oktober, geht das Zusammentreffen der Landesregierungen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von Twitter, Inc., der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen. Externe Inhalte anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren .

Einen Einblick in die Vorbereitung gibt das Land Niedersachsen über Twitter. Die Anzahl der Limousinen wird groß sein. Besonders an der Nienburger Straße, der Hauptverkehrsachse in Herrenhausen, könne es phasenweise zu Wartezeiten und Staus kommen, wenn die Politikerinnen und Politiker zum Schloss an- und abreisen, sagte ein Sprecher der Polizei Hannover.