﻿Stiche und Bisse: Darum quälen Mücken und Gnitzen jetzt so viele Menschen in der Region Hannover

Hannover. Sonne und Wolken im Wechsel, immer wieder ein bisschen Regen, dazu recht warm: Nicht allen gefällt das wechselhafte Sommerwetter in der Region Hannover. Anders ist das bei Mücken und ihren Artverwandten, den kleineren Gnitzen – sie können sich bei der feucht-warmen Witterung besonders gut vermehren. Für viele Menschen werden sie darum zu einer echten Plage. Vor allem Frauen und Männer, die sich viel draußen aufhalten, leiden derzeit besonders unter Stichen der Stechmücken, aber auch unter den Bissen der eher unbekannten Gnitzen. Besondere Vorsicht sei darum geboten, sagt der Insektenforscher Armin Blöchl von der Tierärztlichen Hochschule Hannover (TiHo) – vor allem in der Nähe von Gewässern und in Bereichen, in denen es viele Pfützen oder feuchte Wiesen gibt.

Sie messen nur bis zu vier Millimeter: Gnitzen sind deutlich kleiner als Mücken. © Quelle: wildlife/P.Hartmann

Wenn Mücken zustechen, ist das für die meisten Mensch schon sehr unerfreulich, die Bisse der Gnitzen aber können noch viel unangenehmer sein. Denn die Gnitzen, auch Bartmücken genannt, stechen nicht einfach mit einem Rüssel in die Haut, um dann Blut zu saugen. Die maximal bis zu vier Millimeter kleinen Insekten kratzen die Haut zunächst regelrecht auf, dann dringen sie mit ihrem Kopf in die Wunde ein, um auf diese Weise Blut zu saugen.

Gnitzenbiss juckt stärker als ein Mückenstich

Deshalb ist die Wunde nach einem Gnitzenbiss auch deutlich größer als die nach einem gewöhnlichen Mückenstich. Außerdem haben die Bisse eine kraterförmige Einwölbung in der Mitte. Und für viele am schlimmsten: Gnitzenbisse jucken meist deutlich stärker als ein Mückenstich. Wegen der größeren Wunde ist zudem die Entzündungsgefahr höher.

Gebissen: Eine Frau kratzt sich an der juckenden Hautstelle. © Quelle: Fotolia (Archiv)

Gnitzen können auch unter die Kleidung kriechen, berichtet TiHo-Experte Blöchel. Normalerweise bemerke man den Biss erst, wenn es juckt. Aber auch, wenn es leichter gesagt ist als getan: An der Einstich- oder der Bissstelle sollte man möglichst nicht kratzen. Denn das Kratzen fördert die Durchblutung, dadurch wird der Speichel der Mücke oder der Gnitze stärker verteilt – mit der Folge, dass die Größe der Entzündung und der Juckreiz zunehmen. Kühlen und desinfizieren helfe dagegen, sagt Blöchl. Auch die üblichen Medikamente aus der Apotheke lindern die Symptome. Gesundheitliche Gefahren durch Gnitzenbisse gebe es in der Regel nicht, so der Experte.

Kräuter könnten helfen

Möglicherweise könnten die Plagegeister auch durch stark riechende Kräuter wie Rosmarin oder ätherische Öle abgewehrt werden, sagt Blöchl. Eine Garantie gebe es aber nicht. Zudem lägen dazu keine wissenschaftlichen Studien vor.

