﻿Mühle als Wohnhaus: Wer kauft die urige Immobilie in Wettbergen?

Hannover. Sie liegt so versteckt und eingewachsen in ihr grünes Umfeld, dass man problemlos zwei Mal an der Wettberger Mühle vorbeifahren kann, bevor man sie findet. Dabei ist sie wahrscheinlich die urbanste Mühle Norddeutschlands: Eigentlich liegen solche Sonderimmobilien meist weitab der Zivilisation. In Wettbergen sind Stadtbahnanschluss und Grundschule in Sichtweite, Geschäfte sind zu Fuß zu erreichen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Wettberger Mühle: Ehepaar hat sich Traum erfüllt

Kay-Stephan Rettig und seine Frau haben sich 1999 einen Traum erfüllt, als sie die damals eher ruinenhafte Mühle kauften. „Nach dem Besichtigungstermin haben wir uns spontan entschieden – nicht einmal Gutachter beauftragt“, sagt Rettig. „Es war ein Risiko, es hätte viel schiefgehen können.“

Beide wohnten damals in Linden und hatten etwas Ungewöhnliches gesucht. Die beiden Kinder waren klein, das Mühlenprojekt mit Garten auf dem gut 1500 Quadratmeter großen Grundstück schien ihnen richtig. Bereut hätten sie es bis heute nicht, sagt der heute 57-Jährige: „In einer Mühle zu leben, ist etwas Besonderes.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

240 Quadratmeter Wohnfläche

Aber jetzt sind die Kinder aus dem Haus. Die Mühle mit Anbau hat großzügige 240 Quadratmeter Wohnfläche – plus Keller, Werkstatt und anderer Nebenräume. „Hier gehört wieder eine Familie hinein“, sagt Rettig. Das Ehepaar verkauft seine Mühle.

Müller und Mühle: Die Familie Peikdruck vor der Wettberger Mühle, wahrscheinlich in den Dreißigerjahren des 20. Jahrhunderts. © Quelle: privat

Historisch gehört die Wettberger Mühle zu einer Reihe von fünf alten Mühlen, die sich auf einem Bergrücken entlangzogen – der Stadtteilname Mühlenberg erinnert daran. Ursprünglich war es eine Bockwindmühle. 1874 wurde an ihrer Stelle eine Holländerwindmühle ohne Galerie errichtet. In den Dreißigerjahren verlor sie bei einem Sturm ihre Flügel. Das Mahlwerk wurde seitdem mit Motorkraft betrieben.

Achteckiges Wohnhaus

Alte Fotos zeigen: Als das Ehepaar Rettig die Sonderimmobilie zur Jahrtausendwende erwarb, war alles voller Unrat. „Wir haben ein halbes Jahr lang gebraucht, um Müll aus den Gebäuden und vom Grundstück zu tragen“, sagt Rettig. Nach eigenen Entwürfen, aber mithilfe von Handwerksbetrieben wurde das achteckige Haus liebevoll zum Wohngebäude umgebaut. Die bis zu 40 Zentimeter dicken Balken liegen weitgehend frei, eine alte Eichentreppe wurde verstärkt, eine Falltür führt in den Keller, der wohltemperiert als Speisekammer und Lagerraum dient.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Noch mit Flügeln: Die Wettberger Mühle, wahrscheinlich in den Dreißigerjahren des 20. Jahrhunderts. © Quelle: privat

Natürlich hat das Leben in einer Mühle Besonderheiten. Hängeschränke hängen nur mit Sonderkonstruktionen, denn die 60 Zentimeter dicken Wände steigen überall nach oben hin schräg an. Auch Standschränke sehen putzig aus, weil sie unten großen Abstand zur Wand haben. Aber Platz ist kein Problem in diesem Haus.

Kein Denkmalschutz

Das Erdgeschoss ist ein offener, großer Wohn- und Essbereich mit etwa 60 Quadratmetern Fläche. Darüber sind in einer Etage zwei Kinderschlafzimmer und Bad. Ganz oben befindet sich das Elternschlafzimmer. In einem Anbau, der nach dem Verlust der Mühlenflügel angesetzt wurde (die Mühle musste sich nun ja nicht mehr in den Wind drehen), finden Arbeitszimmer, Lager- und Gästeräume Platz.

Für 865.000 Euro ist die Sonderimmobilie aktuell auf einem Internetportal inseriert. Ein Schwager aus Flensburg unterstützt das Ehepaar als Immobilienmakler bei der Suche nach Käufern. Die Mühle zwischen Treschkowstraße und B217 steht wegen zahlreicher Umbauten nicht unter Denkmalschutz.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„So viele Erinnerungen“

Ob es leicht fällt, sich von einem solchen Projekt zu trennen? „Natürlich nicht“, sagt Rettig: „Es sind so viele Erinnerungen mit der Mühle verknüpft.“ Aber beiden erscheine es sinnvoller, den Schritt jetzt zu machen, als so lange zu warten, bis einem die Aufgaben in einem so großen Gebäude über den Kopf wachsen. „Es war eine wunderschöne Zeit“, sagt Rettig. Künftig wohnen beide in einem Haus mit kleinem Garten in Empelde.

HAZ