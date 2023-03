﻿Müll in Hannover: Jetzt kommt die Tonne für Altpapier

Hannover. Vor einem halben Jahr hat Aha rund 75.000 Gelben Tonnen in Hannover verteilt, zahlreiche Hauseigentümer haben ihre Tonnenstellplätze neu gebaut. Aber jetzt müssen sich Hausbesitzer auf eine weitere Tonne einstellen. Denn der Abfallwirtschaftsbetrieb Aha stellt die Abfuhr von Altpapier komplett auf Tonnen um. Altpapier in blauen Säcken wird dann nicht mehr mitgenommen, wie schon jetzt Papier und Kartons, die weder in einer Tonne noch in einem blauen Sack stecken. Der Verein Haus- und Grundeigentum warnt vor Chaos.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Fast 100.000 Tonnen kommen neu

Voraussichtlich ab August 2025 wird Altpapier nur noch mitgenommen, wenn es in einer Tonne liegt. Die Tonne und die Leerung sind für die Bürger kostenlos, im Gegensatz zu den blauen Säcken, eine Rolle mit 20 Säcken kostet 1 Euro.

Bisher hat Aha in Hannover rund 37.000 Blaue Tonnen mit einem Inhalt von 120 Litern aufgestellt, im Umland stehen rund 60.000 Altpapiertonnen. Der Abfallwirtschaftsbetrieb rechnet bis zum Sommer 2025 mit etwa 100.000 weiteren Tonnen für Papier und Pappe, die Hausbesitzer in der Region Hannover anfordern. Derzeit werden in der Region Hannover jährlich rund 5,7 Millionen Säcke für die Sammlung von Altpapier verkauft. Die Sacksammlung führt zu hohen Kosten, weil die Plastiksäcke vor dem Verkauf von Papier und Pappe fürs Recyceln aufwendig entfernt werden müssen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Papierpreis bleibt niedrig

In der Stadt Hannover wurden bis heute 36.861 Altpapiertonnen mit einem Volumen von 120 Litern ausgeteilt. Im Umland der Region Hannover sind es insgesamt 97.129 Altpapiertonnen. Wer eine Tonne haben will, kann jederzeit bei Aha bestellen.





Lesen Sie auch

In früheren Jahren hatte der Altpapierpreis dazu beigetragen, die Müllgebühren zu stabilisieren. Derzeit liegt der Preis pro Tonne Altpapier laut Aha zwischen 55 Euro und 67,50 Euro. Ein Gewinn lasse sich daher im Moment nicht erzielen, sagt die Sprecherin.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Haus- und Grundeigentum fürchtet Chaos

Scharfe Kritik an der geplanten Umstellung übt der Verein Haus- und Grundeigentum. Das werde das in Hannover entstandene Chaos durch die Zwangseinführung der Gelben Tonne noch weiter vergrößern, sagt der Vorsitzende Rainer Beckmann. Wie schon bei der Gelben Tonne schlägt er die Wahlfreiheit vor: Wo es möglich sei, könne die Blaue Tonne eingesetzt werden, und wo nicht, müsse es bei der Sackabfuhr bleiben.

Und es gibt noch eine weitere Umstellung: Ab dem 1. Januar kommenden Jahres schafft Aha die bisher noch mögliche Restmüllabfuhr in Säcken im Umland ab. Dann wird überall der Restabfall nur noch in Tonnen abgeholt.