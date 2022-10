﻿Müll in Hannover: Aha verschiebt die Abfuhr wegen Reformationstag

Hannover. Wegen des Reformationstags am Montag, 31. Oktober, verschiebt sich die Abfuhr von Müll und Wertstoffen in der Region Hannover in der kommenden Woche um jeweils einen Tag. Die Montagstour fährt Aha am Dienstag (1. November) und die Dienstagstour am Mittwoch (2.11.) und fortlaufend so weiter bis Sonnabend (5. November). Aha bittet darum, die Abfälle und Wertstoffe erst am Nachhol-Abfuhrtag bis 6 Uhr an den Fahrbahnrand zu stellen. Diese Regelung gilt auch auf die Abholung der Gelben Säcke im Umland durch das Unternehmen RMG.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

Wegen des Feiertags bleiben die Wertstoffhöfe und Deponien am 31. Oktober geschlossen. Auch das Aha-Kundenzentrum in der hannoverschen Innenstadt, das Servicetelefon sowie die Gebührenhotline sind nicht besetzt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Von Mathias Klein