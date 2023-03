﻿Müll in Hannover: Aha-Geschäftsführer muss Posten räumen

Im Einsatz: Hier beteiligt sich Thomas Schwarz in der Lister-Meile an der Aufräumaktion nach einer Silvesternacht.

Hannover. Erst ist er noch für die Einführung der umstrittenen Restmülltonnen an Stelle der Säcke im Umland verantwortlich, zum 31. März kommenden Jahres muss Aha-Geschäftsführer Thomas Schwarz dann aber seinen Posten räumen. Der Vertrag werde nicht verlängert, teilte der Umweltdezernent der Region Hannover, Jens Palandt, am Montag in Hannover mit. Die Verbandsversammlung habe sich darauf einvernehmlich mit Schwarz geeinigt.

Kurioses Gremium entscheidet bei Aha

Bei der Verbandsversammlung handelt es sich um das kurioseste Gremium Hannovers: Es besteht aus zwei Personen, dem Umweltdezernenten der Region, Mitglied der Grünen, und Hannovers Ordnungsdezernent Axel von der Ohe (SPD), der für die Stadtreinigung zuständig ist. Die Verbandsversammlung entscheidet unter anderem über den Wirtschaftsplan und entlastet die Geschäftsführung.

Palandt und von der Ohe bescheinigten Schwarz, in den vergangenen sieben Jahren als Geschäftsführer gute Arbeit sowohl bei der Stadtreinigung als auch bei der Müllabfuhr geleistet zu haben. Die flächendeckende Einführung von Tonnen für die Sammlung von Rest- und Bioabfall, Papier und Leichtverpackungen sei „ein wichtiger Arbeitsschwerpunkt, der bei allen Diskussionen und Anlaufschwierigkeiten von der Geschäftsführung hervorragend umgesetzt“ wurde, sagt Palandt.

Zunächst kommissarischer Geschäftsführer

Ein Nachfolger für Schwarz ist noch nicht benannt. Zunächst soll der derzeitige stellvertretende Geschäftsführer Maik Renneberg das Unternehmen mit rund 2000 Beschäftigten kommissarisch leiten.

Kommissarischer Leiter: Maik Renneberg (Mitte), hier mit zwei Müllwerkern, soll Aha zunächst kommissarisch leiten. © Quelle: Katrin Kutter

Bei Aha sollten künftig der Klima- und Ressourcenschutz, aber auch Themen wie die Entsorgungssicherheit, die Digitalisierung und Automatisierung, Initiativen zur Abfallvermeidung, der Servicekomfort im Mittelpunkt stehen, meint Palandt. Und Aha müsse sich zudem als attraktiver Arbeitgeber profilieren. Deshalb werde das Unternehmen und sein Leitungsteam zukunftsfähig aufgestellt.

Schwarz ist CDU-Mitglied

Schwarz, Mitglied der CDU, will sich zu der Angelegenheit nicht äußern. Der Geschäftsführer war im vergangenen Jahr in die Kritik geraten. Durch einen Fehler im Unternehmen waren den Gebührenzahlern in der Region möglicherweise 2,5 Millionen Euro verlorengegangen: Statt für den wertvollen Rohstoff Altholz Geld zu kassieren, bezahlte Aha für die Entsorgung. Als diese Zeitung diesen Fehler aufgedeckt hatte, kündigte das Unternehmen eine Erhöhung der Abfallgebühren für dieses Jahr an.

CDU und FDP fordern bei Aha jetzt eine Reformstruktur. Wir wünschen uns, dass die „Transformationen des Unternehmens in Zukunft nicht mehr hinter verschlossenen Türen in einer Verbandsversammlung mit nur zwei Mitgliedern geplant werden“, sagt CDU-Fraktionschef Bernward Schlossarek. Wenn Aha einen Aufsichtsrat hätte, bedeute das mehr Transparenz und Verständnis. CDU und FDP schlagen als erste Amtshandlung des Aufsichtsrats die Suche eines Nachfolgern oder einer Nachfolgerin für Schwarz vor.