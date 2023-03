﻿Wie kann ich Altpapier ohne eigene Blaue Tonne entsorgen?

Der Abfallwirtschaftsbetrieb Aha schafft in der Region Hannover die Säcke für Altpapier ab, die Abfuhr erfolgt dann nur noch in Tonnen. Aber was machen Bürger, die keine Blaue Tonne haben wollen?

Viele Kartons: Wertstoffinseln, wie hier am Schmuckplatz in Linden, werden oft zugemüllt.

Hannover. Ab Sommer 2025 holt der Abfallwirtschaftsbetrieb Aha in der Region Hannover Altpapier nur noch dann ab, wenn Papier und Pappe in einer Blauen Tonne gesammelt werden. Die Blauen Säcke für Altpapier wird es dann nicht mehr geben. Und am Straßenrand abgestellte Papierstapel oder Pappkartons dürfen die Müllwerker schon jetzt nicht mehr mitnehmen.

Aber längst nicht alle Hausbesitzer werden eine Altpapiertonne haben wollen, zum Beispiel, weil vor dem Haus der Platz dafür fehlt. Was also tun?

Blaue Altpapiertonne in Hannover ist keine Pflicht

Erstens gilt: Wer eine Blaue Tonne haben möchte, muss sie aktiv bei Aha bestellen. Das ist anders als bei der Gelben Tonne für Verpackungsmüll, die zum Jahreswechsel die Gelben Säcke im Stadtgebiet Hannover ersetzt haben. Dafür galt damals das umgekehrte Prinzip: Wer keine Gelbe Tonne haben wollte, musste einer Auslieferung durch Aha widersprechen.

Zweitens gilt: Die sogenannten Wertstoffinseln in den Stadtteilen und Ortschaften bleiben bestehen und damit auch die Sammelcontainer für Altpapier, in denen sich Kartons oder alte Zeitungen entsorgen lassen. Auf den Wertstoffinseln stehen meist auch Altglascontainer, manchmal ganz in der Nähe zudem Sammelbehälter für alte Kleider und alte Schuhe. Wer nicht weiß, wo die nächste Wertstoffinsel zu finden ist, kann sich hier informieren.

Eine weitere Möglichkeit, Papier und Pappe loszuwerden, sind die Wertstoffhöfe in der Region. Die Standorte der Wertstoffhöfe finden Sie hier.