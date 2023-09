﻿Müllofen in Hannover-Misburg: Verstopfen bald Abfalltransporter die Straßen im Viertel?

Hannover. Hannover will raus aus der Kohleenergie und das Kraftwerk in Stöcken möglichst 2026 abschalten. Um den Ausfall zu kompensieren, baut der kommunale Versorger Enercity verschiedene kleinere Kraftwerke – unter anderem eine Müllverbrennungsanlage in Misburg am Lohweg. „Das bereitet den Menschen im Stadtteil Sorgen“, sagte CDU-Baupolitiker Patrick Hoare kürzlich im Rat. Hoare lebt ebenfalls im Stadtbezirk Misburg-Anderten. Man frage sich, sagte er in der Sitzung, wie die Anlage ans Verkehrsnetz angebunden werde und wie stark das Viertel belastet werde. Schon jetzt seien Hauptverkehrsstraßen wie die Höversche Straße und die Anderter Straße hoch frequentiert.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Antworten der Stadtverwaltung bleiben vage, offenbar stecken die Planungen noch in den Kinderschuhen. Klar sei, betont Stadtbaurat Thomas Vielhaber (SPD), dass die Hauptverkehrsstraßen in Misburg und Anderten schon sehr belastet seien. Inwiefern die Müllverbrennungsanlage an den Südschnellweg angebunden werden könne, müsse im Genehmigungsverfahren geprüft werden, sagt er.

Lesen Sie auch

FDP: Mülltransport mit Schiffen?

Die FDP regt an, für den Transport des Mülls zur Verbrennungsanlage auch Schiffe in Erwägung zu ziehen. Dem erteilt Vielhaber eine Absage. „Mit Schiffen können wir große Mengen über weite Strecken transportieren, das aber wird hier nicht der Fall sein“, sagt er. Dies deshalb, weil der Abfall aus der Region kommen soll, per Lastwagen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Grundsätzlich soll der Müll, der in der neuen Anlage in Misburg verbrannt wird, aus Gewerbeabfällen stammen. Insofern gebe es keine Konkurrenz bei der Müllversorgung zwischen der bestehenden Anlage in Lahe, die mit Hausabfällen beliefert wird, und der geplanten Anlage in Misburg, sagt Vielhaber.

Gibt die Sorgen der Bürger wieder: CDU-Baupolitiker Patrick Hoare. © Quelle: Joachim Lährs

Katalog mit Abfallarten wird erstellt

Der Genehmigungsantrag für die neue Müllverbrennungsanlage soll Anfang 2024 fertig sein, wenn alle beteiligten Behörden zugestimmt haben. „Dabei wird auch ein Katalog von Abfallarten erstellt, die dort verbrannt werden“, sagt Wirtschafts- und Umweltdezernentin Anja Ritschel (Grüne) in der Ratssitzung. Alle Pläne und Vorhaben stelle man dann den Bürgern und politischen Gremien vor.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Um die Energielücke zu füllen, die das Abschalten des Kohlekraftwerks Stöcken reißt, will Enercity zudem eine neue Klärschlammverbrennungsanlage in Lahe bauen, ein Holzheizkraftwerk sowie eine Großwärmepumpe. Der erste von zwei Kohlemeilern in Stöcken soll bereits im nächsten Jahr vom Netz gehen.

HAZ