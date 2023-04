1.Mai-Woche: Müllabfuhrtermine in Hannover verschieben sich um einen Tag

Hannover. Am 1. Mai, dem Tag der Arbeit, holt das Entsorgungsunternehmen Aha in der Region Hannover keinen Abfall ab. Rest- und Bioabfälle, Gelbe Tonnen oder Altpapier sollten deshalb später an die Straße gestellt werden. Die Abholung der Abfälle und Wertstoffe verschiebt sich jeweils um einen Tag.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Diese Regelung bezieht sich auch auf die Abholung der Gelben Säcke im Umland der Region Hannover durch die RMG Rohstoffmanagement GmbH. Zudem bleiben die Deponien und Wertstoffhöfe am 1. Mai geschlossen. Auch das Servicetelefon und die Gebührenhotline von Aha sind an diesem Tag nicht besetzt.

Müllabfuhr 1. Mai in Hannover: Verschiebung um einen Tag

Die weiteren Abfuhrtermine in dieser Woche verschieben sich um jeweils einen Tag nach hinten: von Montag auf Dienstag (2. Mai), von Dienstag auf Mittwoch (3. Mai), von Mittwoch auf Donnerstag (4. Mai), von Donnerstag auf Freitag (5. Mai) und von Freitag auf Sonnabend (6. Mai).