﻿Müllabfuhr in Hannover: Aha vergisst Mehrfamilienhaus wochenlang

Wegen einer Baustelle konnte Aha monatelang in einer Straße in Hannover keinen Müll abholen. Darüber hatte das Unternehmen die Bewohner informiert. Ein Haus wurde aber vergessen. Das hat dort zu Abfallchaos geführt.

Döhren. Monatelang hat der Abfallwirtschaftsbetrieb Aha in der Borgentrickstraße in Hannover-Döhren keinen Müll abgeholt. Der Grund: Wegen einer Baustelle in der Ziegelstraße und der fehlenden Wendemöglichkeit konnten Müllfahrzeuge nicht in die Straße fahren. Aha hatte deshalb auf dem breiten Gehweg an der Hildesheimer Straße einen Müllsammelplatz für die Bewohner eingerichtet, mit Tonnen für Müll und Wertstoffen. Dorthin brachten die Bewohner der Straße dann ihre Abfälle, Aha hatte sie entsprechend informiert.

Allerdings nicht alle, denn die Bewohner des Eckhauses Hildesheimer Straße 256 entsorgten ihren Müll wie bisher in den eigenen Behältern, von dem Aha-Müllsammelplatz für alle Häuser in der Borgentrickstraße wussten sie nichts. Mit chaotischen Folgen: Vor dem Haus stapelte sich der Müll: Überquellende Behälter, zerrissene Müllbeutel, die keinen Platz in den Tonnen mehr hatten. Häufig rief Hausbesitzer Karl-Heinz Höwelkröger bei Aha an, damit der Müll abgeholt wird.

„Das sind unhaltbare Zustände“

Allerdings mit wechselndem Erfolg: Mal kamen die Müllwerker, dann wieder nicht, berichtet er. „Das waren unhaltbare Zustände“, sagt der Hannoveraner. Außerdem habe Aha selbst zur Chaotisierung beigetragen. Denn bei dem Unternehmen seien für die unterschiedlichen Abfälle und Wertstoffe immer unterschiedliche Mitarbeiter zuständig. „Die Folge: Weiter wachsende Müllberge, verdreckte Gehwege“, sagt Höwelkröger. Mal sei der Müll seines Mehrfamilienhauses nach Anrufen abgeholt worden, dann wieder wochenlang nicht.

Und noch etwas anderes wundert den Hausbesitzer: Laut Aha seien die Müllwagen nicht in die Straße gefahren. Aber am mitten in der Borgentrickstraße liegenden Edeka-Markt hätten die Müllwagen zwei bis dreimal pro Woche gehalten, berichtet Höwelkröger.

Rückwärtsfahren nur für kurze Strecken

Für den Zeitraum der Bauarbeiten in der Borgentrickstraße habe Aha die Bewohner über den Behälterplatz an der Hildesheimer Straße unterrichtet, sagt Aha-Sprecherin Helene Herich. Leider habe Aha allerdings versäumt, die Bewohner des Eckhauses Hildesheimer Straße 256 zu informieren, betont sie. „Hierfür bitte Aha um Entschuldigung“, sagt die Sprecherin.

Während der Bauarbeiten sei Aha nicht in die Straße gefahren, weil das Rückwärtsfahren von Müllwagen aus Sicherheitsgründen nur für sehr kurze Streckenabschnitte vorgesehen sei. Dass dennoch der Müll des Edeka-Marktes abgeholt wurde erklärt Herich einem pragmatischen Vorgehen der Aha-Betriebsstätte. Den Müllsammelplatz an der Hildesheimer Straße habe Aha auch für den Abfall des Supermarktes eingerichtet.

Mittlerweile hat sich die Situation entspannt, die Müllwagen können wieder in die Borgentrickstraße fahren.

Von Jan Fischer und Mathias Klein