Müll und Gelbe Säcke: Glatteis führt zu Verzögerungen und Ausfällen bei Aha

Auch das Entsorgungsunternehmen Aha hat am Montag Schwierigkeiten wegen des Eisregens.

Die Müllabfuhr in der Region Hannover ist aufgrund des Glatteises am Montagmorgen mit Verspätung in die Woche gestartet, einzelne Touren von Aha fallen auch aus. Bis zu den Feiertagen sollen Gelbe Säcke und Müll aber abgeholt werden.