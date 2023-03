﻿Müllabfuhr zu Ostern 2023: So ändern sich die Aha-Termine in Hannover

Es wird kompliziert: Wegen des anstehenden Oster-Wochenendes ändert Aha die regulären Termine seiner Müllabfuhr. Der Abfall wird teils vor dem normalen Datum abgeholt, andernorts aber erst danach. Die Änderungen beginnen bereits am Sonnabend, 1. April. Wir geben einen Überblick.

Hannover. Erst der Streik, nun das bevorstehende Osterfest: Wegen der Feiertage wirbelt der Entsorger Aha seine regulären Abfuhrtermine durcheinander. Angesichts von Karfreitag und Ostermontag werden einzelne Touren vorgezogen oder sogar nachgeholt. Damit das Müllabholen auch wirklich möglichst reibungslos gelingt, fangen die Änderungen bereits am Sonnabend, 1. April an – also ziemlich genau eine Woche vor Ostern. Ein Überblick.

Wie bereits im vergangenen Jahr werden die Termine für die Restmüll- und Wertstoffabfuhr wegen der Feiertage nicht nur nach hinten verschoben, sondern auch vorgeholt. Seinerzeit hatte das nicht jeder mitbekommen oder ignoriert, sodass auch zu dieser Zeit viel Müll an den Straßen herumlag. Ob das auch 2023 wieder so sein wird, bleibt abzuwarten.

Müllabfuhr: Verschiebungen beginnen am 1. April

„Wir müssen vorholen, um eine verlässliche Abholregelung anbieten zu können“, sagt Aha-Sprecherin Helene Herich. Das beginnt bereits am Sonnabend, 1. April. An diesem Tag fahren die Müllautos die Touren, die eigentlich erst für Montag, 3. April, im Kalender stehen. Die weiteren Touren verschieben sich ebenfalls um einen Tag nach vorn – die von Dienstag auf Montag, von Mittwoch auf Dienstag, von Donnerstag auf Mittwoch und vom Karfreitag auf Gründonnerstag. Über das Osterwochenende rollen keine Müllfahrzeuge durch die Stadt – auch nicht am Karsonnabend, 8. April.

Stattdessen läuft es mit den Abfuhrterminen nach Ostermontag, 10. April, dann umgekehrt: Dann kommen die Müllwerker bis einschließlich Sonnabend, 15. April, immer einen Tag später als im Abfuhrkalender angegeben. Sämtliche Terminänderungen gelten nicht nur bei Aha, sondern auch bei der RMG Rohstoffmanagement, die die Wertstoffe im Umland der Landeshauptstadt abholt. Es bleibt also kompliziert, die genauen Termine können zudem gefiltert nach der exakten Wohnanschrift online im Aha-Abfuhrkalender nachgeschlagen werden.

Karsonnabend könnte es eng werden auf Wertstoffhöfen

Die Deponien und Wertstoffhöfe bleiben an Karfreitag und Ostermontag geschlossen. Dafür könnte es dort am Karsonnabend eng werden. Erfahrungsgemäß ist dieser Tag vor allem bei entsprechendem Wetter einer derjenigen mit dem stärksten Andrang im Jahresverlauf.

Der 1. April ist für Einwohner und Einwohnerinnen der Stadt Hannover noch aus einem anderen Grund ein wichtiges Datum. Dort entfällt die Abfuhr der Gelben Säcke dann endgültig, mitgenommen werden nur noch gelbe Tonnen. „Der Termin ist seit Längerem bekannt, wir halten auf jeden Fall an ihm fest“, betont Herich.