Brandstifter zünden vier Müllcontainer in Ricklingen an

Hannover. In Ricklingen sind am vergangenen Mittwoch gleich vier Müllcontainer in Flammen aufgegangen, auch ein Motorrad wurde durch ein offenbar mutwillig gelegtes Feuer beschädigt. Die Polizei ermittelt in allen Fällen mittlerweile wegen Brandstiftung und sucht Zeugen.

Alle Taten ereigneten sich im Bereich der Straße Göttinger Chaussee. „Auf Höhe der Wallensteinstraße fanden die Beamten gegen 0.25 Uhr zwei in Flammen stehende Abfallcontainer vor Mehrfamilienhäusern vor“, sagt Anne Wellhöner von der Polizeidirektion Hannover. Dort entdeckte die Polizei auch ein beschädigtes schwarzes Motorrad der Marke BMW. Unbekannte hatten die Wetterschutzplane der Maschine angesteckt, durch die Flammen wurden unter anderem der Vorderreifen und die Abdeckung des Vorderrades beschädigt.

Gegen 1 Uhr brannte dann wenige hundert Meter entfernt ein Altpapiercontainer auf Höhe der Straße Unter den Birken. Nur 25 Minuten später stand dort ein weiterer Altpapiercontainer in Flammen. „Die Container wurden durch die Berufsfeuerwehr Hannover gelöscht“, sagt Wellhöner. Die Höhe des Schadens beziffert die Polizei auf etwa 4000 Euro.

Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeikommissariat Hannover-Ricklingen unter Telefon (0511) 1093017 zu melden.