﻿Müllgebühren in Hannover: Anstieg von 4,1 Prozent beschlossen

Die Müllgebühren in der Region Hannover steigen im kommenden Jahr um 4,1 Prozent und damit nicht mehr ganz so stark, wie zunächst geplant. Ab dem Jahr 2024 will Aha dann Überschüsse an die Bürger verteilen.

WhatsApp Facebook Twitter WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket Share-Optionen öffnen Share-Optionen schließen Mehr Share-Optionen zeigen Mehr Share-Optionen zeigen WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket