﻿Geplanter Müllofen in Misburg: Stadtteilpolitiker verärgert über Enercity

Müllofen: Eine Verbrennungsanlage wie hier in Lahe will Enercity in Misburg-Süd bauen.

Der kommunale Energieversorger Enercity will eine Müllverbrennungsanlage in Misburg-Süd bauen, um den Wegfall eines Kohlemeilers in Stöcken zu ersetzen. Bei Stadtteilpolitikern kommt das Vorhaben nicht gut an. Sie werfen Enercity mangelnde Kommunikation vor.

