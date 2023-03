﻿Mülltonnen in Hannover quellen über: Aha-Streik geht Donnerstag weiter

Schon jetzt türmen sich in einzelnen Straßen die Müllberge: Der Verdi-Streik bei Aha in Hannover ist spürbar. Wegen der landesweiten Arbeitsniederlegungen am Mittwoch fielen zahlreiche Touren aus – wie schon vergangene Woche. Und es ist noch nicht das Ende: Am Donnerstag wird auch kein Müll abgeholt.

