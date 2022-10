﻿Müllverbrennung in Hannover: Wie schmutzig geht es wirklich zu?

In Hannover-Misburg will Enercity einen neuen Müllofen bauen, um klimaneutral Fernwärme zu erzeugen. Anwohner sind besorgt. Wie viel Verkehr und Gerüche fallen an? Und hilft das Projekt wirklich dem Klima? Wir haben uns in Lahe beim Betreiber einer solchen Anlage umgesehen.

