﻿Müllverbrennung in Hannover-Misburg: Hilft das wirklich dem Klima?

Produziert Fernwärme: Die Müllverbrennungsanlage in Lahe. Eine zweite soll nun in Misburg gebaut werden.

Hannover. Der Energieversorger Enercity steht unter Druck. Bereits 2026 soll das Kohlekraftwerk in Stöcken abgeschaltet und durch klimafreundlichere Alternativen ersetzt werden. So will es Hannovers Politik. Einen großen Anteil der Leistung des Kohlemeilers will das Unternehmen durch den Bau einer Müllverbrennungsanlage in Misburg kompensieren.

„Schon wieder wir“, denken sich viele im Stadtteil, der schon jetzt von Industrie und Gewerbe maßgeblich geprägt wird. Gerecht ist das nicht. Und doch auch ein Argument für den Standort. Denn wo soll eine Müllverbrennungsanlage in Hannover entstehen, wenn nicht in der Nachbarschaft eines großen Abfallentsorgungsbetriebes und eines Zementwerkes?

Kein Klimaschutz nur auf dem Papier

Dennoch gibt es gute Gründe, große Fragezeichen hinter dieses Vorhaben zu setzen. Einen Beitrag zum Klimaschutz leistet dieses nur, wenn dadurch auch wirklich Kohle oder Gas eingespart wird. Aus rein hannoverscher Perspektive mag das der Fall sein. Denn der Meiler in Stöcken soll ja tatsächlich abgeschaltet werden. Doch woher kommt der Müll? Wie und wo wird er bisher verfeuert? Und welche Effekte haben die Transporte auf die CO2-Bilanz?

Fragen, die Enercity genau beantworten muss, wenn es das Unternehmen ernst meint mit dem Klimaschutz. Auch die Politik kann nicht wollen, dass 2026 nur Klimaziele erreicht werden, die zwar auf dem Papier, nicht aber in der Realität Bestand haben.

Von Christian Bohnenkamp