﻿Müllverbrennung in Misburg: Unternehmer Papenburg will bei Besichtigung seines Werksgeländes aufklären

Welche Abfälle sollen im geplanten Müllofen in Hannover-Misburg landen? Darüber will Bauunternehmer Günter Papenburg bei einer Besichtigung seines Firmengeländes in Misburg-Süd informieren und Einblicke in die Produktion geben.

Will Einblicke in seine Produktion geben: Bauunternehmer Günter Papenburg.

Hannover. Die Firma Papenburg will als künftige Nutzerin ihre Gewerbeabfälle in der geplanten Müllverbrennungsanlage in Hannover-Misburg verfeuern. Doch um welche Abfälle handelt es sich genau? Darüber will Unternehmer Günter Papenburg informieren. Für Dienstag, 22. November, lädt er Interessierte ein, sein Werksgelände zu besichtigen. Treffpunkt ist um 15 Uhr an der Anderter Straße 95.

Teilnehmende haben die Möglichkeit, das Gelände zu besichtigen. Papenburg will dort auch die von seiner Firma geplanten Investitionen vorstellen. Anschließend bestehe die Möglichkeit an einem runden Tisch Antworten auf offene Fragen zu bekommen, sagt der Unternehmer.

Anlage soll Bedarf von 55.000 Haushalten decken

Der kommunale Energieversorger Enercity will das Projekt in Misburg-Süd auf einem Grundstück der Unternehmensgruppe Papenburg realisieren, um den Wegfall eines Kohlemeilers in Stöcken zu ersetzen. Die neue Anlage soll so viel Energie produzieren, dass der Bedarf von rund 55.000 Haushalten gedeckt werden kann.

In der Sondersitzung des Bezirksrates gab es zu dem Vorhaben viele Fragen – vor allem zu den Gewerbeabfällen, die dort verbrannt werden sollen. "Es werden keine giftigen Abfälle verbrannt", versprach Enercity-Chefin Susanna Zapreva. Hauptsächlich würde in dem neuen Müllofen der Abfall der Firma Papenburg verfeuert, sagte sie. Zu den Emissionen äußerten einzelne Anwohnerinnen und Anwohner dennoch Zweifel, obwohl Zaprewa "beste Filteranlagen" versprach.

In der Sitzung sei viel Unwissen zur strategischen Ausrichtung der Firma Papenburg zum Vorschein gekommen, sagt Unternehmer Papenburg, der Inhaber der gleichnamigen Firma. Das Unternehmen in Misburg beschäftigt sich unter anderem mit Roh- und Baustoffen sowie Recycling. Papenburg spricht von „teils unausgewogenen und spekulativen Meinungen“ in der Diskussionsrunde.