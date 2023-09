﻿Energie aus Müllverbrennung: Droht in Hannover ein Kampf um Abfallmengen?

Hannover. Muss der Brennstoff für Hannovers neuen Müllofen von weit her, möglicherweise sogar aus dem Ausland nach Misburg transportiert werden, um grüne Energie zu gewinnen? Diese Frage steht beim Bau der neuen Müllverbrennungsanlage am Lohweg im Raum. In Lahe gibt es bereits einen Müllofen, und dessen Betreiber, die Firma EEW (Energy from Waste), meint, dass die in der Region Hannover anfallende Müllmenge nur für ein Kraftwerk reiche.

Enercity will vor allem Gewerbeabfälle nutzen

Rund 295.000 Tonnen Müll pro Jahr werden in Lahe nach Angaben des Unternehmens verfeuert. Der überwiegende Teil stammt aus der Region Hannover. Dadurch werde Strom für 55.000 Haushalte produziert. „Wir könnten aus unserer Anlage in Lahe noch deutlich mehr Fernwärme gewinnen, dafür braucht es keine zusätzliche Anlage“, sagt Guido Lücker, Technischer Geschäftsführer von EEW. Unklar bleibe, aus welchen Abfällen Enercity mehr grüne Fernwärme für die Stadt Hannover gewinnen wolle.

Kraftwerk: Der Müllofen der Firma EEW produziert Strom für 55.000 Haushalte. © Quelle: Christian Behrens

Enercity erklärt auf Anfrage, dass es sich bei den Brennstoffen für den Müllofen in Misburg „im Wesentlichen um aufbereitete Gewerbeabfälle“ handeln werde. „Hausmüllähnliche Abfälle aus dem regionalen Umkreis würden nur zu einem geringeren Anteil verwertet“, sagt Enercity-Sprecher Jochen Vonnemann. Genauere Angaben zur Art der Brennstoffe könne man aber noch nicht machen. Das hänge auch von der „örtlichen und zeitlichen Verfügbarkeit sowie der Anlagenkapazität ab“.

Auch Müll-Transporte von außerhalb möglich

Enercity will sich auch aus den Müllmengen einer nahe gelegenen Abfallverwertungsfirma bedienen. „Das böte den logistischen Vorteil, dass Gewerbeabfälle, also Brennstoff, bereits vor Ort sind und keine zusätzlichen Logistikprozesse erfordern“, sagt Vonnemann. Mit anderen Worten: Es wären keine langen Lkw-Transporte nötig. Gemeint ist die Entsorgungsfirma Noris, deren Sitz sich ebenfalls am Lohweg befindet. Diese sammelt unter anderem in Containern Altholz, Gartenabfälle, Sperrmüll, Bauschutt und Altglas. Die Firma ist eine Tochter der Unternehmensgruppe Papenburg, die auch die Flächen für die neue Verbrennungsanlage in Misburg zur Verfügung stellt.

Dennoch will Enercity nicht ausschließen, Müll anzukarren. „Der Brennstoffbedarf kann durch regionale Lieferungen von außerhalb ergänzt werden“, sagt Vonnemann.

Bürgerversammlung: In Misburg befürchten Anwohner, dass die Straßen mit Mülltransportern verstopft werden. © Quelle: Archiv

Bei EEW ist man skeptisch, ob die Rechnung von Enercity aufgeht. Letztlich könne die Energie aus dem Verfeuern von Müll nur dann als grün gelten, heißt es vonseiten des Unternehmens, wenn mehr als 50 Prozent aus organischen Stoffen stammen, also Sperrholz und Restabfälle sind. Kunststoffe scheiden damit aus. „Am Ende könnte es doch nötig werden, Abfall aus dem In- oder Ausland zu importieren“, meint ein EEW-Sprecher.

EEW will keine Müllofen mehr bauen

Erschwerend komme hinzu, heißt es vonseiten der Firma EEW, dass das Müllaufkommen in Deutschland kontinuierlich sinke. „Wir werden in den kommenden Jahren keine Müllverbrennungsanlage mehr in Deutschland bauen“, sagt ein Sprecher. Das Thema sei durch.

Enercity aber ist in Zugzwang. Das Unternehmen will bis 2026 das Kohlekraftwerk Stöcken komplett vom Netz nehmen. Um den Ausfall zu kompensieren, baut das kommunale Unternehmen mehrere Ersatzkraftwerke, unter anderem eine Klärschlammverbrennungsanlage, ein Holzheizkraftwerk und besagten Müllofen in Misburg.

Anwohner in Misburg sehen durch die Mülltransporte Verkehrsprobleme auf sich zurollen. Die Anderter und die Höversche Straße seien schon genug belastet, heißt es. In Lahe sind es nach Angaben von EEW mehr als 100 Lastwagen pro Tag, die die Anlage anfahren und ihren Müll abladen.

