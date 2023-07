List/ Hainholz/ Südstadt

Käferburg: Im Holzhaufen am Vierthaler See hat sich bereits der Nashornkäfer angesiedelt.

Leser dieser Zeitung wundern sich über große Mulchhaufen auf Grünflächen in verschiedenen Stadtteilen. Das Grünflächenamt will so Lebensraum für Insekten schaffen. In einem Holzhaufen am Vierthaler Teich nahe dem Maschsee hat sich bereits der Nashornkäfer angesiedelt.

