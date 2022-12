﻿In Hannover hat Per Mertesacker ein Heimspiel auf Kufen

Auch er ist heiß auf Eis: Ex-Fußballnationalspieler Per Mertesacker (38) ist Teil eines Teams bei der einmaligen Eissause am 17. Dezember in der Heinz-von-Heiden-Arena. Uns hat der Hüne aus Hannover vorab von seinem Bruder, dem besonderen Besuch in seiner Heimat und der Balance an Weihnachten erzählt.

WhatsApp Facebook Twitter WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket Share-Optionen öffnen Share-Optionen schließen Mehr Share-Optionen zeigen Mehr Share-Optionen zeigen WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket