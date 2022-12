﻿Vorverkauf startet für Musical-Night auf der Deister-Freilichtbühne in Barsinghausen

Am 7. Juli 2023 startet auf der Deister-Freilicht-Bühne wieder die Barsinghäuser Musical-Night. Am Donnerstag, 1. Dezember, beginnt der Vorverkauf für die Show im nächsten Sommer.

Barsinghausen. Die Barsinghäuser Musical-Night auf der Deister-Freilicht-Bühne geht in den Vorverkauf: Ab Donnerstag, 1. Dezember, sind die Karten für die Show am Freitag, 7. Juli 2023, 20 Uhr, erhältlich.

Tickets gibt es über die Website der Bühne und unter anderem an den bekannten Vorverkaufsstellen in Barsinghausen. Die Profisänger der Set Musical Company werden nur für einen Abend am Deister gastieren.

Das Publikum darf sich auf einen Abend mit vielen schönen Klängen freuen: Außer Liedern aus aktuellen Musicals gehören auch beliebte Evergreens zum Genre der Künstler. Weitere Informationen gibt es im Netz unter deister-freilicht-buehne.de.