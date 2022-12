﻿Musik Made in Hannover – ein Streifzug durch das Pop-Jahr 2022

Hannover. Eine vorsichtige Schätzung: Musikerinnen und Musiker aus und in Hannover haben im Jahr 2022 mindestens 500 Songs komponiert, aufgenommen und meist bei Streaming-Plattformen wie Spotify, Apple Music und Youtube veröffentlicht. Am Stück gehört ergibt das einen Soundtrack von 48 Stunden länge (ohne Schlaf und Pausen). Was davon wird bald vergessen und was bleibt und prägt den kommenden Hannover-Sound?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Hier ist eine Liste von 15 Songs, die es wert sind gehört und erinnert zu werden. Das sind keine Charts nach objektiven Erfolgskriterien, sondern es ist eine Sammlung von Tracks, deren Interpretinnen und Interpreten zugleich Publikum und Perspektive haben. Und die zudem einen Einblick bietet in die Gemütsverfassung einer Kulturgattung in Angst vor einer existenziellen Krise und dramatisch disruptiven Veränderungen des Musikgeschäfts – und dem Wegfall der liebgewonnenen Corona-Förderung.

Die Spotify-Playlist – drücken Sie doch auf Play, während Sie darunter weiterlesen

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ganz unten am Ende des Artikels finden Sie eine zweite, erweiterte Playlist mit mehr als 70 Songs, knapp viereinhalb Stunden hörenswerte Hannover-Musik aus dem Jahr 2022.

#15 Donata Jan Trio: „Favourite Tree“

Auf dem Baum: Donata Jan mit Matthias Meusel (l.) und Hervé Jeanne © Quelle: Donata Jan Trio

Frühweihnachtliche Wehmut überkommt Musiker und Musikerinnen regelmäßig spät im Herbst. Donata Jan (eigentlich Januševičiūtė, aber das kann kaum jemand richtig aussprechen) hat dem Impuls nachgegeben und mit ihrem Trio (Hervé Jeanne, Bass; Matthias Meusel, Drums) den Song „Favourite Tree“ aufgenommen. Donata spielt ein exquisites Piano und singt Christmas-Jazz in großer US-Tradition, mit Harmonien im Stile von Take 6, aber ohne Schlittenglöckchengebimmel – Gott sei Dank!

#14 Isabelle Gebhardt: „Lovely“

Isabelle Gebhardt auf der Bühne im TAK. © Quelle: Katrin Kutter

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Singer-Songwriterin Isabelle Gebhardt schreibt und singt Songs, die wie mit bittersüßem Schmelz überzogen sind. Ihr glasklarer Sopran hat etwas Engelhaftes, bleibt aber immer auf Sicherheitsabstand zum Kitsch. Von ihrer 2022er-EP „Six Strings Lovesongs“ bleibt besonders ein Lied in Erinnerung, das so ist, wie es heißt: „Lovely“.

#13 Kunstloses Brot: „Warte Mal“

Sven Templin und Jonas Sercombe (siehe auch #1) sind das Projekt Kunstloses Brot und machen Indie-Elektro-Pop, den sie Akademiker-Schlager nennen. Für den Song „Warte Mal“ haben sie Internetkommentare zur Servicequalität von Hannovers Bürgerämtern vertont. Das ist einerseits brüllend komisch, andererseits seriös tanzbar. Der Chorus zum Nummerziehen im Warteraum: „Das neue System, wer hat sich das wieder ausgedacht? Das neue System, welcher Schreibtischtäter?“

#12 Horiat: „Afghan Space Laser“

Horiat Hosein ist Schlagzeuger, Perkussionist, ein wirklich singender Sänger ist er eher nicht. Aber, hey!, das waren James Brown und George Clinton auch nicht. Horiat etikettiert seine Songs als „Musik aus der Küche für die Küche“. Und da ist er der Chef de Cuisine, mit Synthesizer- und Piano-Wizzard Malte Winter als Saucier. „Afghan Space Laser“ ist ein brillant eigenwilliger Tanztrack.

#11 Tokunbo: Golden Days

Mal kurz selbst zeigen, wie’s geht: Sängerin und Dozentin Tokunbo. © Quelle: Anne de Wolff

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Sängerin Tokunbo bildet als Hoschuldozentin einige der Talente von dieser Liste aus – und zeigt im Frühjahr mit dem Album „Golden Days“, selbst wie’s geht. Es folgen TV-Auftritte im „Morgenmagazin“ und in der deutschen ESC-Jury. Der Albumtitelsong „Golden Days“ ist ein Singer-Songwriter-Slow-Jam-Americana-Kunstwerk.

#10 KAHRO „Eigenes LA“

Eine Combo aus Hannover (Schlagzeuger Peer Bothmer) und Osnabrück (Sänger Heiko Schmidt). Sie schreiben anspruchsvolle, aber zugleich leichtgängige Indie-Popsongs. „Eigenes LA“ klingt so, als wären sie Mitte der Neunziger gern Mitte 20 gewesen (treffende Selbstbeschreibung), dass schmeckt auch in einschlägigen Playlists. Fehlt eigentlich nur noch der Durchbruch.

#9 Hagelslag: „Lockdown“

Hannovers Antwort auf die US-Grammy-Einsacker Snarky Puppy heißt Hagelslag. Die Musiker des All-Star-Kollektivs verzwirbeln Jazz, Abstraktes, Groove und instrumentale Virtuosität zu purer Energie. Besonders eindrücklich ist das in der Video-Livesession zum Track "Lockdown" zu sehen. Und wo wir schon bei Youtube sind: Auch die Session mit der ukrainischen Sängerin Leléka in der großen Halle des Neuen Rathauses ist sehenswert. Leider nimmt das Ensemble gerade eine Auszeit, die auf Zeit ins Aus münden könnte. Das wäre schrecklich.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

#8 Passepartout: „Tsd Kmh“

Neue Besetzung: Bei Passepartout singt jetzt Julia Scheeser (vorn). © Quelle: Passepartout

Rap meets Pop meets Soul meets Party – das ist Passepartout. Bei „Tsd Kmh“ legt Keyboarder Anton Kleinheins ein Synthie-Riff vor, dass es verdient hätte, auf einem Röyksopp-Album zu landen. Mit emissionsfreiem Zeitgeistantrieb kurven Rapper Mathias Müller und (letztmalig) Sängerin Erika Emerson durchs Lichtermeer. Ihren Part übernimmt inzwischen Julia Scheeser (siehe #2). Wer sich eine Liveshow gönnt, erlebt zudem zwei der derzeit bemerkenswerten Instrumentalisten der Stadt. Saxophonist Laurenz Cedric spielt auf Champions-League-Niveau. Und Conrad Czielinski beherrscht eine atemberaubende Kombination aus Queerflötenspiel und Beatboxing. Sehens- und hörenswert!

#7 Michèl von Wussow: „Narbenherz“

Michèl von Wussow hat im Ballhof-Café seine neue EP vorgestellt – der Sound war herausragend gut. © Quelle: Jimi Henning

Michèl von Wussow schreibt Songs, die immer verhalten anfangen und im Chorus regelmäßig in emotionale Explosionen münden. Damit hat er es im Sommer zum Gastauftritt bei "Inas Nacht" im Schellfischposten gebracht und beim Bühnenjubiläum von Otto Waalkes begeistert – doppelter Adelsschlag. Dass von Wussows "Narbenherz"-Releasekonzert im Ballhof-Café im Herbst eines der am besten klingenden Konzerte des Jahres war, liegt nicht am Zufall, sondern an der Expertise von Mischer Ole Bunke (siehe auch #4 Ottolien).

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

#6 Hertzcasper: „Hier im Schatten“, „Utopie“

Hertzcasper alias Hannah Röger ist eine neue, bemerkenswerte Stimme in der Stadt. Bisher hat sie nur den Song „Hier im Schatten“ bei Streamingdiensten und zwei weitere Video-Livesessions bei Youtube veröffentlicht. Zu ihrer besonderen Indie-Soul-Jazz-Melange besingt sie einerseits in lakonisch-leichtfüßiger Lyrik den Sommer und den Kopfschmerz am Morgen nach der Party („Gestiefelter Kater“), andererseits startet sie gerade mit „Utopie“ eine Serie von Songs unter dem schwer übersetzbaren portugiesischen Motto „Saudade“. Das ist irgendwas zwischen Sehnsucht, Schwermut und Weltschmerz. Und sehr, sehr schön!

#5 Vinter: „Lullaby“

Sängerin Nicola Kilimann, Projektname Vinter, auf der Bühne. © Quelle: Volker Wiedersheim

Der ruhigste Song in dieser Liste, ein Schlaflied, aber nicht einschläfernd: „Lullaby“ von Vinter alias Nicola Kilimann ist von der September-EP „Magnolia“ und ein Paradebeispiel für „Weniger ist Mehr“ – eine Miniatur und zugleich großartig.

#4 Ottolien: „Meerjungfrau*mann“

Spaßbad mit Abgründen: Die Ottolien-Brüder Leonard (li.) und Jonas vor der Rutsche vom Borkumer Gezeitenland. © Quelle: Christian Bardenhorst

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Ottolien-Brüder Leonard und Jonas haben Ende Oktober ihre EP „Gezeitenland“ veröffentlicht, gewidmet dem gleichnamigen Borkumer Spaßbad. Songs wie das auf SpongeBob anspielende „Meerjungfrau*mann“ wirken nur auf den ersten Blick wie seichte Nichtschwimmerlyrik, aber bei genauem Hinhören geht’s dann doch schnell ins Tiefe. Beim Releasekonzert im Musikzentrum war der Sound hervorragend – wiederum gemischt von Ole Bunke (siehe #7).

#3 Serpentin: „Alles Scheisse“

„Ich find so geil, wie ich leide“: Sängerin und Produzentin Serpentin alias Johanna Kaiser. © Quelle: Laura Schepers

Serpentin ist die Stage-Persona der Sängerin und äußerst produktiven Produzentin Johanna Kaiser. Ihr Song „Alles Scheisse“ hat beachtliche Streaming-Karriere gemacht, weil sie über drängendem Technobeat für diesen Sommer der Sorgen genau die richtigen Worte gefunden hat: „Ich wäre so gerne gut mit dem Leben, aber ich find alles scheisse. Die Sonne brennt sich in meinen Schädel. Ich find so geil, wie ich leide.“

#2 Julia Scheeser: „Alles Gut“

Das eigene Leben auf dem „Silbertablett“ präsentieren: Sängerin Julia Scheeser. © Quelle: Clara Philippzig

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Sängerin Julia Scheeser hat mit ihrer Stimme Millionen Menschen bewegt und ist dabei doch unsichtbar geblieben – das Schicksal der Synchronsängerinnen für die deutschen Versionen der großen Disney-Animationsfilme („Aladdin“, „Die Schöne und das Biest“). Auf dem Weg zur eigenen Musik serviert sie sich selbst in diesem Jahr auf dem „Silbertablett“ (Albumtitel). Darauf findet sich der Song „Alles Gut“, der die zwei Worte allerdings nicht als optimistische Feststellung, sondern als bange Frage artikuliert. Trotzdem oder gerade deshalb ein starker Song.

#1 The Planetoids und Joules the Fox: „Bolivia“

The Planetoids und Joules the Fox: Szene aus dem Musikvideo zum Song "Bolivia". © Quelle: Jonas Sercombe, Gwen Wieczorek

Beide, die Indie-Funk-Popband The Planetoids und Sängerin Joules the Fox, hätten allein das Zeug als Favoriten auf einer Hannovers-Playlist zu landen. Zusammen sind sie aber unwiderstehlich: "Bolivia" ist ihre erste Kollaboration und eine fantasierte Geschichte um unverhoffte Begegnungen (auf einem Flughafen) und was daraus werden könnte. Der Sound spielt dabei in süßlich glamourösen Gefilden, wo sich etwa auch Tears for Fears in der "Seeds of Love"-Phase schon herumgetrieben haben – verspielt und hyperkreativ, verliebt in Kaskaden bodenloser Doppeldeutigkeiten. Eine surreale Videocollage bei Youtube verstärkt den Eindruck noch – ein Kunstwerk!

Epilog: Und dann waren da noch ...

Im Blick behalten: Die Band Me & Ms Jacobs – hier auf der Bühne im TAK beim Weihnachtshilfe-Benefizkonzert. © Quelle: Katrin Kutter

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Auch Fury in the Slaughterhouse und sogar die Hard-Rock-Großväter von den Scorpions haben dieses Jahr neue Songs veröffentlicht. Kurzkritik: Gut, wie immer, aber ein neues "Rock you like a Hurricane" oder ein "Won't Forget these Days" ist nicht dabei. Jeremias könnten Hannovers Furys dieses Jahrzehnts werden, auch wenn sie natürlich ganz anders klingen. Im nächsten Jahr lohnt es sich außerdem, auf die Sängerinnen und Sänger kaii, Ivana Schildbach, Anaïs, Marei Debertin und Darian Tabatabaei sowie die Bands Me & Ms Jacobs, Amos Fleur und WEZN zu schauen, wenn sie denn neue Songs veröffentlichen.

Alle Genres, alle Songs, alle alles: Die Playlist mit 70 Hannover-Songs aus 2022