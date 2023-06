﻿Einbruch ins größte Musikgeschäft Hannovers: Spektakulärer Diebstahl von 50 wertvollen Gitarren

Hannover. Spektakulärer Einbruch in Hannovers größtes Musikgeschäft: Diebe haben rund 50 Gitarren aus den Geschäftsräumen von PPC-Music am Alten Flughafen (Vahrenheide) gestohlen. Offenbar wussten die Täter genau, auf welche Beute sie aus waren – und wie sie zwischen Dienstag, 27. Juni, und Mittwoch, 28. Juni, in die Räumlichkeiten gelangen konnten, ohne entdeckt zu werden.

Die Polizeiermittlungen stehen noch am Anfang. Bemerkt wurde der Diebstahl, als das Personal am Mittwochmorgen, 28. Juni, das Geschäft betrat. PPC-Geschäftsführer Robert Mühlbauer spricht von „hochprofessionellen“ Tätern. Es gelang den Kriminellen offenbar, sämtliche Sicherheits- und Überwachungssysteme zu umgehen und so unentdeckt die Gitarrenauslage zu plündern.

Diebe haben es auf bestimmte Marke abgesehen

Die Gitarren befinden sich im ersten Stock. Und über jenen sind die Täter offenbar auch in das Geschäft eingestiegen, möglicherweise über eine Feuerleiter. Von dort aus entfernten sie auf noch unbekannte Weise die Fensterscheiben. Mühlbauer hat Rückstände einer Flüssigkeit gefunden, offenbar eine Art Säure. Wie genau damit das Fenster entfernt wurde, stellt alle Beteiligten vor ein Rätsel. Von den Tätern fehlt jede Spur.

Ausgeraubt: Einbrecher haben zahlreiche Gitarren bei PPC am Alten Flughafen gestohlen. Geschäftsführer Robert Mühlbauer stellt die Tat vor ein Rätsel. © Quelle: Christian Elsner

Der Tatzeitraum lässt sich bislang nur grob eingrenzen: Zwischen Ladenschluss am Dienstag um 19.30 Uhr und Ladenöffnung, Mittwoch um 9.30 Uhr, müssen die Einbrecher zugeschlagen haben. PPC schreibt auf seiner Facebook-Seite von einer „bösen Überraschung“. Offenbar hatten es die Einbrecher auf hochpreisige Gitarren der Marke „Fender“ abgesehen. Der US-Instrumentenhersteller gehört zu einem der bekanntesten Gitarrenfabrikanten.

Einbrecher nehmen nur die teuersten Gitarren mit

Geschäftsführer Mühlbauer sagt, dass die Einbrecher nur Instrumente aus den höheren Preiskategorien mitgenommen hätten: zwischen 1500 Euro und 4000 Euro pro „Fender“-Modell. Den Wert der Beute schätzt er grob auf 100.000 Euro – „mindestens“. Bargeld erbeuteten die Täter offenbar nicht. PPC gehört zu den größten Musikgeschäften in ganz Niedersachsen. Ein Diebstahl dieser Größe, bei dem Instrumente das Ziel von Kriminellen waren, ist auch Mühlbauer zumindest landesweit nicht bekannt.

Das Polizeikommissariat Lahe bittet um Hinweise. Wer etwas von der Tat oder den Tätern mitbekommen hat, kann sich telefonisch unter (0511)1093315 melden. Die Behörde ermittelt wegen besonders schweren Diebstahl.

