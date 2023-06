﻿Nach schwerer Herz-OP: Ossy Pfeiffer startet mit Inklusionssong wieder durch

Hannover. Es geht um Liebe und Zusammenhalt, Toleranz und Wertschätzung – „eine Welt, in der jeder zählt“. Wenn Ossy Pfeiffer (53) von seinem neuen Song erzählt, ist er sichtlich berührt. Zusammen mit Anca Graterol (70) hat er „Inklusion ist unser Glanz“ aufgenommen – ein Plädoyer für mehr Miteinander in der Gesellschaft. Die Botschaft des Duos: „Mehr Empathie wagen.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Das Lied ist eine klassische Auftragsarbeit für den Musikproduzenten und die Rocksängerin – bestellt hatte die Hymne auf die Menschlichkeit der Verein „Aktiv Dabeisein“, der sich für Teilhabe von Menschen mit und ohne Behinderung engagiert. Und doch ist der Song mehr: „Das Thema beschäftigt uns auch im Alltag. Vor allem in der Corona-Zeit haben wir gemerkt, wie wichtig Zusammenhalt in der Gesellschaft ist. Und dass die Pandemie die schlechten Seiten vieler Menschen hervorgekehrt hat.“

Engagiert für „Aktiv Dabeisein“: Çiğdem Türközü, Klaus Müller-Wrasmann, Ossy Pfeiffer, Hakan Türközü, Anca Graterol, Klaus Henatsch und Bernd Künz. © Quelle: privat

Als der befreundete Jazzmusiker Hakan Türközü, der schon länger im Verein mitarbeitet, den Vorschlag machte, sagten Pfeiffer und Graterol zu. „Der Text ging uns leicht von der Hand.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen. Externe Inhalte anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren .

Dabei ist es noch gar nicht so lange her, dass dem früheren Stadionsänger gar nichts mehr leicht von der Hand ging. „Ich wurde immer schwächer, war kurzatmig, ständig müde“, erinnert er sich an die schwierigen Wochen im Frühjahr. Der 53-Jährige suchte Rat beim Hausarzt, vermutete, dass die jahrelange fleischlose Ernährung vielleicht eine Mangelerscheinung hervorgerufen haben könnte. „Meine Blutwerte waren vorbildlich, doch die Herztöne klangen unrund.“ Schnellstmöglich stellte sich Pfeiffer bei einem Kardiologen vor, das ging dank guter Kontakte auch kurzfristig: „Der Arzt ist auch Schlagzeuger in einer Band, die ich mal produziert habe.“

Herz-Operation bei Ossy Pfeiffer

Die Diagnose: eine schwere Mitralklappeninsuffizienz, in einer Spezialklinik in Bad Oeynhausen wurde Pfeiffer operiert. „Es musste schnell gehen. Zum Glück konnte die Herzklappe noch repariert werden, sonst hätte ich eine künstliche gebraucht.“ Danach verbrachte der Musiker einen Monat zur Reha in einer Klinik in Bad Bevensen, tastete sich langsam zurück in ein normales Leben, während Graterol („seit 31 Jahren die Frau an meiner Seite“) den Inklusionssong vorbereitete. Und heute? Pfeiffer strahlt: „Ich muss noch eine Weile Medikamente nehmen, aber ich fühle mich fitter als je zuvor.“

HAZ