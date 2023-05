﻿Welche türkische Gruppe hinter der Moschee am Weidendamm steht

Hannover. An wenigen Orten in Hannover ist der Islam so sichtbar wie am Weidendamm. Die türkische Ayasofya-Moschee, die jetzt Ziel eines mutmaßlichen Brandanschlags wurde, ist mit ihrer prächtigen Glaskuppel und dem angedeuteten Minarett ist auch ein Ankerpunkt muslimischen Selbstbewusstseins. Dazu einige wichtige Fragen und Antworten.

Wie viele Muslime gibt es in Hannover?

Gesicherte Zahlen dazu gibt es nicht; anders als bei den großen christlichen Kirchen wird die Mitgliedschaft in islamischen Glaubensgemeinschaften nicht gezielt erfasst. Nach Auskunft des Theologieprofessors und Islam-Experten Wolfgang Reinbold, der das Haus der Religionen leitet, lässt sich die Zahl muslimischer Menschen in Hannover grob auf rund 40.000 schätzen. Bundesweit lag sie nach einer Studie des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge im März 2020 bei etwa 5,3 bis 5,6 Millionen.

Wie religiös sind muslimische Menschen in Hannover?

Mit stilisiertem Minarett: die Ayasofya-Moschee am Weidendamm. © Quelle: Simon Benne (Archiv)

Eine Statistik zum Moscheebesuch gibt es nicht. Nach bundesweiten Studien geben 82 Prozent der Befragten an, stark oder eher gläubig zu sein. Unter christlichen Menschen mit Migrationshintergrund gibt es ähnlich hohe Werte. Diese liegen deutlich über denen in der alteingesessenen christlichen Gesellschaft.

Wie viele Moscheen gibt es in Hannover?

Heute gibt es rund 30 Moscheen in Hannover. Die Gemeinden sind oft landsmannschaftlich geprägt, etwa von Menschen mit Wurzeln in Pakistan oder der Türkei. Die meisten Muslime in Hannover sind Sunniten. In der Geschichte haben diese – anders als Schiiten – auch Kalifen akzeptiert, die nicht aus der Familie des Propheten Mohammed stammten.

Woher stammen Hannovers Muslime?

Repräsentativer Sakralbau: Die Moschee am Weidendamm bei einer Solidaritätsveranstaltung nach einem antimuslimischen Anschlag in Neuseeland 2019. © Quelle: Frank Wilde

Die meisten Familien kamen als „Gastarbeiter“ in den Sechzigerjahren. Im Jahr 1963 zählte man in Hannover rund 600 türkische Staatsbürger. Einen der ersten Gebetsräume gab es 1969 im Keller eines Hotels in der Körnerstraße. In der Gerberstraße wurde 1969 eine noch heute existierende Moschee eingerichtet. Die meisten Moscheegebäude waren zunächst wenig repräsentativ. Imame türkischer Moscheen – wie jener in der Stiftstraße – werden teils faktisch vom türkischen Staat über die Religionsbehörde Diyanet bezahlt, worin kritische Stimmen ein Hindernis für die Integration sehen.

Was ist die Moschee am Weidendamm?

Die türkisch geprägte Ayasofya-Moschee, bei der es jetzt die Brandstiftung gab, wurde 1982 errichtet. Die repräsentative Anlage gilt als größte Moschee Hannovers. Mit dem architektonisch angedeutetem Minarett ist sie auch äußerlich als Moschee erkennbar, ihre prächtige Glaskuppel vereint moderne und traditionelle Formen. In ihrem Umfeld gibt es Schulungsräume ebenso wie türkische Läden.

Wer betreibt die Moschee am Weidendamm?

Die Ayasofya-Moschee wird von der Islamischen Gemeinschaft Millî Görüş (IGMG) betrieben. Der Name bedeutet etwa „Nationale Weltsicht“. Die Bewegung gilt als streng religiös, nationalistisch und teils anti-westlich – auch wenn die meisten Gläubigen, die in der Moschee am Weidendamm regelmäßig friedlich beten, ein deutlich differenzierteres Weltbild haben dürften.

Woher stammt Millî Görüş?

Die Bewegung entstand in der Türkei in den Siebzigerjahren quasi im Untergrund, als der streng säkulare Staat die Religion noch kritisch beäugte. Ihr Gründer, der 2011 gestorbene Politiker Necmettin Erbakan, äußerte sich klar antisemitisch und verbreitete Verschwörungsmythen. Seine Gefolgsleute müssen sich dafür bis heute rechtfertigen; Kritiker werfen ihnen oft mangelnde Distanzierung von Erbakan vor, der als Ziehvater des heutigen Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan gilt.

Wo steht Millî Görüş heute?

Hoher Besuch: Niedersachsens damaliger Innenminister Boris Pistorius 2019 in der Moschee am Weidendamm. © Quelle: Frank Wilde (Archiv)

Die Bewegung wurde lange von Verfassungsschutz beobachtet, der die Zahl ihrer potenziellen Anhänger in Niedersachsen auf rund 31.000 bezifferte. Die Beobachtung wurde 2014 eingestellt, weil „keine extremistischen Bezüge mehr festzustellen“ waren, wie es im Verfassungsschutzbericht hieß. Anders als die Moscheegemeinden blieben IGMG-nahe Vereinigungen hingegen teils unter Beobachtung. An der vom Bundesinnenministerium initiierten Deutschen Islamkonferenz, die über das Verhältnis von Staat und Islam verhandelt, ist Millî Görüş indirekt über den sogenannten Islamrat beteiligt. In der Moschee am Weidendamm gab es nach dem islamfeindlichen Anschlag in Neuseeland 2019 Solidaritätsbesuche von Politikerinnen und Politikern sowie Vertretern anderer Religionen, bei denen alle Beteiligten sich zu Dialog und Toleranz bekannten. Am Tag der offenen Moschee (3. Oktober) öffnet die Moschee regelmäßig ihre Tore.

Hat Millî Görüş Gegner?

Millî Görüş gilt als Erdoğan -nah. Der gerade im Amt bestätigte türkische Präsident hat sich durch sein brutales Vorgehen gegen die kurdische Bevölkerung und gegen türkische Oppositionelle viele Gegner gemacht. Die Brandstiftung in der Moschee steht allerdings auch in zeitlicher Nähe zum 30. Jahrestag des rassistischen Anschlags von Solingen. In der türkischen Gemeinschaft vermuten daher viele, dass es sich auch am Weidendamm um einen rechtsextremistischen Anschlag handeln könnte.

