Muslimische Gräber zerstört: Polizei Hannover schließt politische Tat aus

Die Polizei sucht weiterhin die Täter, die 14 Kindergräber in Hannover-Stöcken zerstört haben. Und obwohl es keine konkrete Spur gibt, schließen die Ermittler nun eine politisch motivierte Tat bereits aus. Auch Tiere kämen weiter als Verursacher in Betracht.

Hannover. Die Polizei Hannover schließt eine politisch motivierte Tat als Grund für die Zerstörungen an mehreren muslimischen Kindergräbern auf dem Friedhof Stöcken aus. Das teilte die Behörde jetzt auf Anfrage dieser Redaktion mit. Damit ändert sich die Einstufung des Vorfalls bereits zum dritten Mal. Allerdings ist weiterhin völlig unklar, wer oder was die Schäden Mitte November anrichtete.

Laut Polizeisprecherin Natalia Shapovalova geht der mit den Ermittlungen betraute Staatsschutz derzeit nicht davon aus, dass die Zerstörungen im Zusammenhang mit Muslimen stehen. Wie die Beamtinnen und Beamten allerdings zu ihrer Einschätzung gelangen, verrät sie mit Verweis auf die noch laufenden Untersuchungen jedoch auf Nachfrage nicht.

Gräber zerstört: Weiter Ermittlungen „in alle Richtungen“

Bereits unmittelbar nach Bekanntwerden der Verwüstungen an den 14 Kindergräbern am 22. November ging die Polizei bereits nicht von einer politischen Tat aus, um die Einschätzung dann aber wenig später zu revidieren. Dann wurde das Motiv zumindest doch in Erwägung gezogen, der Staatsschutz übernahm. Konkrete Verdächtige haben die Beamten aber weiterhin nicht, laut Shapovalova wird weiter "in alle Richtungen" ermittelt.

Deshalb schließen die Staatsschützer ebenso wenig aus, dass die Grabtafeln beispielsweise durch Tiere umgeknickt oder zerbrochen wurden. Der Verdacht lautet weiter auf Störung der Totenruhe, Hinweise werden immer noch unter Telefon (0511) 1095555 erbeten. Laut Landesverband der Muslime, Schura Niedersachsen, muss der Fall „lückenlos“ aufgeklärt werden. Die Stadt nahm bereits Kontakt zu den betroffenen Familien auf, einzelne hätten beschädigte Grabtafeln abgeholt. Ob diese ersetzt werden, müssen die Hinterbliebenen selbst entscheiden.