﻿Mutmaßlicher Vergewaltiger am Flughafen Hannover festgenommen

Der 30-Jährige wollte Urlaub in der Türkei machen. Nun sitzt er in der Haftzelle, weil er wegen zwei Verbrechen gesucht wurde. Der Mann wurde bei der Ausreise am Airport Hannover festgenommen.

Hannover. Statt am Strand in der Türkei ist ein 30-Jähriger in der Gefängniszelle gelandet: Die Bundespolizei hat den Mann in der Nacht zu Freitag, 28. Oktober, am Flughafen Hannover festgenommen. „Gegen ihn lag ein Haftbefehl wegen Vergewaltigung und sexueller Nötigung vor“, sagte Bundespolizeisprecher Detlef Zieling. Die Taten sollen in 2021 in Krefeld (Nordrhein-Westfalen) verübt worden sein. Zudem sei noch ein Verfahren wegen Drogenhandels gegen den 30-Jährigen offen, teilte Zieling mit.

Gesuchter wollte nach Antalya reisen