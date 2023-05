Muttertag: Hier sagen Promis aus Hannover Danke

Kiyan Yousefbeik

Kiyan Yousefbeik mit Mama Sokoa. © Quelle: privat

„Meine Mutter ist der wichtigste Mensch in meinem Leben. Sie ist zugleich mein bester Freund, mein Glück, mein Ort, an dem ich immer Ruhe und Frieden finde. Wenn es mir schlecht geht, will ich mit ihr sprechen, wenn es mir gut geht auch. Ich werde auf sie immer acht geben und mich um sie sorgen. Die Liebe zu ihr ist einfach unbeschreiblich. Meine Mutter ist meine Königin.“

DSDS-Finalist Kiyan Yousefbeik (25), Mutter Sokoa Yousefbeik

Vanessa Erstmann

Vanessa und Christa Erstmann. © Quelle: Hans-Jürgen Oertelt

„Ich bewundere meine Mutter für ihre Stärke, ihren Scharfsinn, ihren Stil und ihr tolles Aussehen. Als Tochter bin ich unendlich dankbar für ihre bedingungslose Herzenswärme und Unterstützung in allen Lebenslagen. Es bedeutet mir aber ebenso viel, dass wir so viele gemeinsame Interessen und Momente miteinander teilen können, und zwar wie allerbeste Freundinnen.“

Jazz-Club-Chefin Vanessa Erstmann (37), Mutter Christa

Amir Hosseiny

Amir Hosseiny mit Mutter Elham. © Quelle: privat

„Ich bewundere die unendliche Geduld, die meine Mutter mit mir hatte, während ich aufgewachsen bain, und für all die Opfer, die sie für mich gebracht hast. Dafür bin sehr dankbar. Ich schätze meine Mutter als liebevolle Person und starke Frau. Danke, dass du mich inspirierst, Du bist die beste Mutter der Welt.

Influencer Amir Hosseiny (27), Mutter Elham Hosseiny

Düzen Tekkal

Düzen und Fatma Tekkal mit Papa Seyhmnus. © Quelle: Ilona Hottmann

„Ich liebe meine Mutter über alles und bewundere ihre Ausdauer, ihre Konsequenz und ihren Löwinnenmut! Es gab keinen Tag, an dem sie liegen geblieben wäre. In aller früh stand sie täglich auf, und ging ihrem Tagwerk nach – und das hatte viel damit zu tun, 11 Kinder einer Großfamilie nicht nur zu versorgen, sondern auf das Leben vorzubereiten. Sie forderte viel von uns, lebte aber auch vor, was es heißt, seinen Teil beizutragen. Eine bessere Mutter könnte ich mir nicht wünschen!“

Menschenrechtsaktivistin Düzen Tekkal (44), Mutter Fatma Tekkal

Dennis Gansel

Regisseur Dennis Gansel mit seiner Mutter Ilo Gansel. © Quelle: Florian Petrow

„Ich bewundere zum einen die Geduld und Liebe, mit der sie uns Kinder großgezogen hat. Erst wenn man selbst welche hat, kann man nachvollziehen, wie anstrengend das auch oft sein kann. Außerdem bewundere ich ihre unerschütterliche Neugier und Kraft, das zu erkunden, was das Leben noch zu bieten hat. Und das jeden Tag aufs Neue!“

Filmemacher Dennis Gansel (49), Mutter Ilona Gansel

Ninia Binias

Ninia und Cordula Binias. © Quelle: privat

„Ich bewundere an ihr, dass sie immer für sich und andere einsteht, Ungerechtigkeiten sofort anspricht, sehr direkt und immer ehrlich ist – auch wenn mir das als Tochter nicht immer gefällt. Trotzdem ist es eine der besten Eigenschaften, die man haben kann, Dinge unumwunden anzusprechen.

Aktivistin und Autorin Ninia Binias (39), Mutter Cordula Binias

Sascha Pierro

Sascha Pierro mit Eva-Maria. © Quelle: privat

„Meine Ma hat mich von Anfang an auf meinem Weg unterstützt. Selbst wenn es in der Schule oftmals nicht rund lief, hat sie mich aufgemuntert und mir meine Stärken aufgezeigt. Und auch wenn ich jetzt mitten im Leben stehe, sorgt sie sich weiter um mich, weil ich halt immer noch ihr kleiner Junge bin.“

Sänger Sascha Pierro (51) und Eva-Maria.

Frauke Ludowig

Frauke und Helga Ludowig. © Quelle: privat

„Meine Mutter ist die verlässlichste Frau, die ich kenne! Sie ist voller Liebe für ihre Familie und hat ein echtes Kämpferherz. Und es ist das schönste Gefühl für mich, dass ich auch in meinem Alter bei ihr immer noch Kind sein darf. Ich bin sehr stolz auf unser tolles Verhältnis.“

Moderatorin Frauke Ludowig (59), Mutter Helga Ludowig