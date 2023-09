﻿MyStyle expandiert: Was ist eigentlich Fast Fashion?

Hannovers City

Das hannoversche Modegeschäft MyStyle zieht an die Große Packhofstraße. Wie Zara, H&M und Co. zählt es zu den Fast-Fashion-Unternehmen. Was das ist und warum diese Produktionsart in der Kritik steht.

Jumana Ibrahim WhatsApp Facebook Twitter WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket Share-Optionen öffnen Share-Optionen schließen Mehr Share-Optionen zeigen Mehr Share-Optionen zeigen WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket