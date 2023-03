﻿Sie heizen Hannover ein: Jason Derulo und Sean Paul treten bei der N-Joy-Starshow auf

Nach einer durchwachsenen Ausgabe im Coronajahr 2022 drehen die Veranstalter der N-Joy-Starshow in diesem Jahr wieder auf: Zu den Gästen gehören internationale Künstler wie der US-Amerikaner Jason Derulo und der Jamaikaner Sean Paul.

Hannover. Vor gerade einmal fünf Wochen gaben die Veranstalter – Hannover Concerts (HC) und NDR – bekannt, dass N-Joy-Starshow und NDR-2-Plaza-Festival in diesem Jahr von Ende Mai auf Anfang September verschoben werden. „Logistische und terminliche Engpässe“ wurden als Grund genannt. Die Taktik, diesmal die hannoversche Open-Air-Saison nicht zu eröffnen, sondern zu beenden, ist aufgegangen: Das Programm der N-Joy-Starshow, das jetzt bekanntgegeben wurde, ist überaus namhaft. So spielen am 9. September unter anderem die internationalen Topstars Jason Derulo und Sean Paul.