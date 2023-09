Wer tritt wann auf? Das müssen Sie über die N-Joy-Starshow auf der Expo-Plaza wissen

Hannover. Das wird eine echte Sommerparty: Bei der N-Joy-Starshow bringen am Sonnabend, 9. September, zahlreiche namhafte Künstlerinnen und Künstler die Expo-Plaza zum Beben. Hannover ist einmal mehr in Festivallaune – und das bei bis zu 30 Grad und strahlendem Sonnenschein.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Statt wie sonst im Mai steigt das Event in diesem Jahr im Spätsommer. Der Begeisterung wird es keinen Abbruch tun. Am frühen Nachmittag geht’s los. Wann genau und was Sie sonst noch über die Veranstaltung wissen müssen.

Wann geht’s bei der N-Joy-Starshow in Hannover los?

Ab 14 Uhr können Besucherinnen und Besucher auf das Gelände. Sie können sich dann eine Stunde einstimmen, ehe die Open-Air-Party um 15 Uhr mit dem Auftritt von Alle Farben beginnt. Frans Zimmer, so heißt der DJ aus Berlin mit bürgerlichem Namen, kennt die N-Joy-Starshow schon gut. Im vergangenen Jahr war er spontan für AnnenMayKantereit eingesprungen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Auf welche Stars kann sich das Publikum noch freuen?

Auf Alle Farben folgt ab 16 Uhr Jax Jones und damit einer der derzeit wohl angesagtesten DJs aus England. Nicht zuletzt bekannt geworden ist er für seinen Hit „I Got You“. Weiter geht es gegen 17.15 Uhr mit Montez, der seinen Stil selbst als „irgendwas zwischen Rap und Pop“ bezeichnet.

Und dann folgt ein Kracher nach dem anderen: Um 18.45 Uhr ist mit Nina Chuba die Newcomerin überhaupt der jüngsten Vergangenheit an der Reihe. Mit „Wildberry Lillet“ gelang der 24-Jährigen der Durchbruch. Der liegt bei Sean Paul schon eine Weile zurück, angesagt ist der Jamaikaner aber immer noch. Ab 20.15 Uhr verwandelt er die Expo-Plaza in einen riesigen Dancefloor. Der letzte Auftritt gebührt Jason Derulo, der um 22 Uhr loslegt und in seinen Songs nur allzu gern seinen Namen unterbringt.

Komme ich noch an eine Eintrittskarte?

Nein, die N-Joy-Starshow ist ausverkauft. Vor dem Erwerb von Tickets bei nicht autorisierten Anbietern wird ausdrücklich gewarnt. Im vergangenen Jahr feierten 15.000 Menschen bei der Freiluftparty mit.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Nach ihm ist Feierabend: Jason Derulo gehört der letzte Auftritt bei der N-Joy-Starshow 2023. © Quelle: Felix Hörhager/dpa

Wie komme ich am besten zur Expo-Plaza?

Ab drei Stunden vor Veranstaltungsbeginn bis 5 Uhr am Sonntagmorgen berechtigt die Eintrittskarte zur Nutzung der öffentlichen Verkehrsmittel im gesamten Bereich des Großraum-Verkehrs Hannover (GVH). Die Veranstalter bitten deshalb darum, bevorzugt per Bus oder Bahn anzureisen. Von der Endhaltestelle der Stadtbahnlinie 6 sind es nur wenige Meter bis zur Expo-Plaza, Fahrgäste können alle 15 Minuten in der City in eine Bahn steigen, die sie in nur gut 20 Minuten zum Ziel bringt.

Wer dennoch mit dem Auto anreist, muss sich auf Verkehrsbehinderungen auf dem Messeschnellweg einstellen, speziell, wenn man aus nördlicher Richtung kommt. Der Grund dafür ist die Baustelle zwischen dem Seelhorster Kreuz und der Anschlussstelle Mittelfeld.

Kann ich mit Karte bezahlen?

Nein, an den Getränke- und Essensständen ist laut Veranstalter ausschließlich Barzahlung möglich. Es gibt aber einen Geldautomaten auf dem Gelände. Und auch das gilt es zu beachten: Die Eintrittskarte verfällt, wenn man während der Veranstaltung das Gelände verlässt. Ein Wiedereinlass ist nicht möglich.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

Wann findet die N-Joy-Starshow 2024 statt?

Der Termin im Spätsommer werde eine Ausnahme bleiben, hat Nico Röger, Geschäftsführer von Veranstalter Hannover Concerts, betont. Schon 2024 sollen die N-Joy-Starshow wie auch das NDR-2-Plaza-Festival in den Mai zurückkehren. „Haben wir sonst mit ihnen die Saison in Hannover eingeläutet, so werden wir sie in diesem Jahr mit ihnen beenden“, sagte Röger. Der Termin für 2024 ist noch nicht bekannt.

HAZ