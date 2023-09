﻿ N-Joy-Starshow: Derulo und Sean Paul früh in der Stadt, Bothe und Weydandt im VIP-Bereich auf der Plaza

Hannover. Heiß war es draußen, heiß ging es auf der Bühne zu, die Leute waren heiß aufs feiern: Dass es bei Expo-Plaza-Festival ganz schön abgeht, dürfte Jason Derulo (33), dem Top-Act des zweiten Konzerttags, schon am Vorabend nicht entgangen sein: Als der US-Sänger am Freitagabend nebenan um kurz vor 21 Uhr im Radisson Blu eincheckte, ließen es die Jungs von SDP gerade ziemlich krachen.

In der Innenstadt: Sean Paul (links) kommt mit seinem Begleiter mittags am Luisenhof an, verschwindet gleich im Hotel. © Quelle: Mirjana Cvjetković

Vorbeigeschaut hat der 33-Jährige aber nicht, von der Rezeption ging es mit seinen beiden Begleitern direkt in Richtung Aufzug. Ehe der Sänger im Fahrstuhl verschwand, gab er drei Fans noch Autogramme. Hat sein Festival-Mitstreiter Sean Paul (50) auch gemacht, allerdings nur am Flughafen. Da war am Sonnabend die Chartermaschine aus Rom um 12.45 Uhr gelandet, am Terminal posierte der Dancehall-Musiker für Fotos. Im Van ging es dann direkt in die City zum Luisenhof, wo der 50-Jährige allerdings mit Kapuze überm Kopf, Sonnenbrille im Gesicht und seinem Handgepäckskoffer in der Lobby verschwand.

Kamen gerade aus Köln an: Influencerin Sandra Czok mit ihrem Ehemann Sascha in vorderster Reihe bei der N-Joy-Starshow. © Quelle: Mirjana Cvjetković

Fröhlich haben sich Anissa Bothe (33) und Hendrik Weydandt (28) im VIP-Bereich gezeigt, die Tanzschulchefin und der frühere 96-Stürmer waren an beiden Tagen Festivalgäste. Während Peter Fox (52) am ersten Tag ihr Highlight war (Weydandt hatte das Konzert im Juni auf der Gildeparkbühne verpasst), fieberte das Paar dem Auftritt von Jason Derulo entgegen. „Ich kenne jeden Song, höre häufig welche im Radio“, so Bothe. „Und man kann dazu gut tanzen, wir haben in der Tanzschule schon viele Choreos dazu gemacht.“

Genießen einen kinderfreien Abend: Gastronom Frederick Schäfer mit seiner Frau Marta im VIP-Bereich. © Quelle: Mirjana Cvjetković

Rudolf Schenker (75) kam mit seiner Lebensgefährtin Tatyana Sazonova (39) und dem gemeinsamen Sohn Richie auf die Plaza. „Mich inspirieren junge Künstlerinnen und Künstler“, verriet der Gitarrist der Scorpions, vor allem Nina Chuba (24) fand der Rockstar „einfach nur super“. Gastronom Frederick Schäfer (43) fand es vor allem super, „dass die Kinder bei meiner Schwiegermutter sind“. Während Julius (4) und Laura (7) also Spaß bei Oma hatten, amüsierte sich der Betreiber des Rodizio Baumhaus in Langenhagen mit seiner Frau Marta (44). Und zwar schon seit Anfang an, „wir waren schon bei Alle Farben hier, genial.“

Am Tag vor seinem Auftritt: Jason Derulo mit Reporterin Mirjana Cvjetković nach seiner Ankunft im Hotel. © Quelle: Mirjana Cvjetković

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Übrigens: So viel Zeit, wie Superstar Derulo vor seinem Gig in der Stadt hatte, so schnell war er dann nach dem Auftritt weg – es ging weiter nach Berlin, wo er im Olympiastadion bei Lollapalooza erwartet wurde.

