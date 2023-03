﻿Sie heizen Hannover ein: Jason Derulo und Sean Paul treten bei der N-Joy-Starshow auf

Hannover. Vor gerade einmal fünf Wochen gaben die Veranstalter – Hannover Concerts (HC) und NDR – bekannt, dass N-Joy-Starshow und NDR-2-Plaza-Festival in diesem Jahr von Ende Mai auf Anfang September verschoben werden. „Logistische und terminliche Engpässe“ wurden als Grund genannt. Die Taktik, diesmal die hannoversche Open-Air-Saison nicht zu eröffnen, sondern zu beenden, ist aufgegangen: Das Programm der N-Joy-Starshow, das jetzt bekanntgegeben wurde, ist überaus namhaft. So spielen am 9. September unter anderem die internationalen Topstars Jason Derulo und Sean Paul.

Der US-Amerikaner Derulo ist mit mehr als 200 Millionen Tonträgern einer der ganz Großen im R&B-geprägten Popgeschäft. Nachdem er zuvor bereits mit Künstlern wie Pitbull und Lil Wayne zusammengearbeitet hatte, gelang ihm 2009 der Durchbruch mit der Single „Watcha Say“. Gerade gab die mit David Guetta produzierte Auskopplung „Saturday/Sunday“ einen Vorgeschmack auf sein kommendes fünftes Album. Er trat bereits 2015 bei der N-Joy-Starshow auf.

N-Joy-Starshow in Hannover: So war die Ausgabe 2022

Auch Sean Paul ist Wiederholungstäter – der Jamaikaner war 2013 schon da. Er weitet bereits seit Jahren überaus erfolgreich den klassischen Reggae-Sound seiner Heimat in Richtung Pop, Rap und Dancehall aus. Der Grammy-Preisträger gilt als begnadeter Live-Künstler.

Noch Platz: die N-Joy-Starshow 2022, hier bei dem Auftritt von Alle Farben. © Quelle: Samantha Franson

Die N-Joy-Starshow 2022, die erste nach zwei Jahren Corona-Pause, war noch deutlich von der Pandemie geprägt. Das zeigte sich zum einen an der mangelnden Verfügbarkeit internationaler Popstars, die damals noch sehr zögerlich tourten, zum anderen an der Kartenkaufzurückhaltung des Publikums. Letztlich spielten unter anderem Marteria, Zoe Wees und Alle Farben – der eigentlich geplante Co-Headliner, die deutsche Band AnnenMayKantereit, hatte coronabedingt absagen müssen. 15.000 Besucher kamen – 25.000 Menschen passen auf die Plaza. Am Ende war es ein Zuschussgeschäft, räumte HC-Chef Nico Röger hinterher ein.

Das internationale Tourgeschäft läuft wieder an

Nun soll alles besser werden. Das internationale Tourgeschäft läuft wieder an. Teilweise ballt es sich sogar; Hannover wird einen veranstaltungsstarken Mai erleben wie nur selten zuvor. Die Verschiebung des beliebten Open-Air-Doppelpacks entzerrt die Situation. Und auch das Publikum kehrt mählich zurück. Und darf sich auf eine sehr tanzbare Starshow freuen.

Begnadeter Livekünstler: Sean Paul auf der Expo-Plaza. © Quelle: Michael Thomas

Der DJ und Produzent Frans Zimmer, der sich Alle Farben nennt, ist eine sichere Bank in Hannover; das zeigte zuletzt sein Auftritt beim winterlichen Eishockeyspektakel im Stadion. Er bringt Hits wie „She Moves (Far away)“ und „Please Tell Rosie“ auf die Plaza mit. Eine Nummer-eins-Single („Auf & ab“) hat der Rapper Montez dabei; der Bielefelder nimmt in diesem Jahr an der Jubiläumsstaffel des „Sing meinen Song“-Tauschkonzerts teil. Das dürfte ihm noch einen weiteren Popularitätsschub verleihen. Der Brite Jax Jones („I Got You“) vervollständigt das vorläufige Line-up.

Programm für das NDR-2-Plazafestival noch unbekannt

Ein weiterer „Top-Act“ für die N-Joy-Starshow steht bereits fest, darf aber noch nicht genannt werden. Insbesondere in den Sommermonaten besteht ein sogenannter Gebietsschutz für Acts, die auf großen Festivals spielen. Man will sich nicht unnötig Konkurrenz machen. Das Programm für das NDR-2-Plaza-Festival am 8. September wird in wenigen Tagen veröffentlicht.

Der Vorverkauf für beide Veranstaltungen hat bereits begonnen. Karten (jeweils 55 Euro) gibt es in den HAZ-/NP-Ticketshops. Sie berechtigen zur Nutzung der öffentlichen Verkehrsmittel am Veranstaltungstag im Bereich des Großraum-Verkehrs Hannover (GVH). Kinder bis sechs Jahre haben freien Eintritt.