﻿Nabu bittet Bürger zum Insektenzählen hinters Rathaus in Hannover

Artensterben

Kaum noch Schmetterlinge werden gesichtet, nach Autofahrten kleben viel weniger tote Tiere als früher an der Scheibe: Auch in Hannover geht die Zahl der Insekten zurück. Der Nabu will mit einer Zählaktion Daten sammeln – und erklärt, was man gegen den gefährlichen Trend machen kann.