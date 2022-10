﻿Nach 25 Jahren in der Politik: Kirci nimmt seinen Hut

Landtagsabgeordneter, Parteichef, Bezirksbürgermeister – Alptekin Kirci hat Hannovers Politik mitbestimmt. Jetzt hat er den Direkteinzug in den Landtag verpasst und musste sich der grünen Spitzenkandidatin Julia Willie Hamburg geschlagen geben. Seine Enttäuschung ist groß.

Hannover. Sein Wahlkreisbüro in der Wedekindstraße räumt er gerade auf – mit viel Wehmut und einer Portion Bitterkeit. Alptekin Kirci, SPD-Landtagsabgeordneter für den Wahlkreis Mitte, hat den Wiedereinzug in den Landtag verpasst. Der Grünen-Spitzenkandidatin Julia Willie Hamburg musste er sich geschlagen geben. Hamburg ist es bei der Landtagswahl am Sonntag gelungen, eines der wenigen Direktmandate für die Grünen zu erlangen – ausgerechnet in der ehemals roten Hochburg Hannover. „So ist Demokratie: Manchmal gewinnt man, manchmal verliert man“, sagt Kirci. Damit endet eine 25-jährige Karriere in der hannoverschen Politik, vorerst.

Kirci schafft Bildungsaufstieg