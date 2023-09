﻿Nach Angriff auf 13-jähriges Kind in Bothfeld: Anwohner haben Angst vor weiteren Taten

Die Attacke eines psychisch kranken Mannes auf einen Jungen auf einem Spielplatz ruft die Polizei auf den Plan. Doch nun kursieren Falschmeldungen und Übertreibungen der Geschehnisse im Internet. Hier berichtet die Mutter des Opfers, was wirklich passiert ist – und die Polizei gibt Verhaltenstipps.

Hannover. Vier Mehrfamilienhäuser umrahmen den Spielplatz zwischen dem Laher Kirchweg und der Hoffmann-von-Fallerslebenstraße – aus mehreren Wohnungen lässt sich auf die Grünfläche, den Sandkasten, die Rutsche und die Schaukel blicken. Und auf den Basketballplatz. Auf dem umzäunten Spielfeld soll am Donnerstagabend, 21. September, ein psychisch kranker Mann einen 13-Jährigen angegangen haben: Er hob den Jungen hoch, nahm ihn in die Mangel und drückte so fest zu, dass das Kind blaue Flecken davontrug. Nach einer Rangelei mit Anwohnern, bei der der Verdächtige mit einem Messer drohte, konnte die Polizei den Verdächtigen fassen.