﻿Nach Brand: Locoritos am Steintor in Hannover öffnet wieder am 13. Mai

Hannover. Nach einem Brand im Februar eröffnet das Locoritos am Steintor Hannover neu. Zur Wiedereröffnung am Sonnabend, 13. Mai, im Restaurant an der Kurt-Schumacher-Straße gibt es nicht nur Gewinnspiele und Musik vom DJ. Für die Einnahmen, die Inhaber Imad El Bekkali an dem Tag macht, hat er sich etwas Besonderes ausgedacht.

Um 15 Uhr soll es losgehen: Dann steht nicht nur ein DJ für die Gäste bereit und sorgt für Stimmung. So soll es auch alle Speisen und Getränke – egal, ob Churros, Shakes oder Kaffee – für bloß einen Euro geben. „Wir wollen die Neueröffnung auf diese Weise pushen“, sagt El Bekkali. „Dafür greifen wir auch selbst in die Taschen.“ Und das ist noch nicht alles: „Der gesamte Erlös vom Sonnabend geht ans Tierheim Hannover“, safgt El Bekkali.

Locoritos-Eröffnung: Tiktoker und große Resonanz auf Instagram

Bereits jetzt sei die Resonanz in den sozialen Netzwerken zur Wiedereröffnung groß: „Mehrere Tausend Menschen haben auf unsere Posts reagiert und angekündigt, dass sie kommen wollen.“ El Bekkali rechnet mit einem großen Andrang, insbesondere von jungen Gästen. „Es haben sich mehrere Tiktoker und Influencer und sogar ein Rapper angekündigt.“ Diese würden zwar keine Auftritte geben, stünden aber für Fotos mit Fans bereit. Wer kommt, soll vorerst eine Überraschung bleiben.

Über den Instagram-Account des Locoritos können Follower an einem Gewinnspiel teilnehmen. Die Preise sind unter anderem Airpods, ein Tablet und ein Macbook Pro. Reservierungen sind für Sonnabend nicht möglich; dafür gibt es ein Open End. El Bekkali: „Bis 24 Uhr haben wir auf jeden Fall geöffnet.“