﻿Eltern und Lehrkräfte der Schillerschule in Hannover machen Druck für Neubau der Sporthalle

Hannover. Lehrkräfte und Eltern der Schillerschule haben im Schulausschuss der Stadt massive Kritik daran geübt, dass sich der Neubau der vor einem Jahr abgebrannten Sporthalle bis 2027 hinziehen soll. Auch die Brandreste seien immer noch nicht abgeräumt. Jörg Gronemann, Fachbereichsleiter Gebäudemanagement, sagte, die Verwaltung arbeite daran, dass es schneller gehe. Voraussetzung sei jedoch, dass die VGH dem Neubau in der beantragten Form zustimme. Der Bauschutt solle ebenfalls bald abtransportiert werden, dies hatte die Stadt allerdings auch schon Ende März angekündigt.

VGH hat Gesamtpaket noch nicht zugestimmt

Üblicherweise finanziere die Versicherung bei einem Schadensfall den Aufbau eines gleichwertigen Gebäudes im Neuwert, sagte Gronemann. Zwei Sporthallen waren im Mai 2022 bei einem Brand zerstört worden, von den Brandstiftern fehlt immer noch jede Spur. Die VGH hatte schon kurz nach dem Brand der Errichtung einer Drei-Feld-Halle zugestimmt. Nun geht es noch um einen Mehrzweckraum, in dem laut Frederik Lenhard, Fachobmann für Sport an der Schillerschule, Athletiktraining stattfinden oder auch Ergometer für Ruder-Leistungssportler aufgestellt werden könnten. Auch Vereine könnten den Raum gut gebrauchen, etwa für ruhigere Sportarten von Senioren. Die Stadt könne dies nur finanzieren, wenn es keinen erheblichen Mehraufwand bedeute, sagte Bildungsdezernentin Rita Maria Rzyski.

Mit 20 Bällen auf dem Rad zur Sporthalle

Sportlehrer Lenhard sagte, es sei den Schülern und Lehrkräften nicht zuzumuten, in den nächsten Jahren weiterhin Sport in viel zu kleinen Hallen der benachbarten Grundschulen zu machen und als Lehrer mit 30 Hockeyschlägern oder 20 Basketbällen mal eben zu einer kurzfristig frei werdenden Sporthalle zu radeln. Fabian Hoppe, Vizepräsident des Niedersächsischen Hockeyverbandes, regte an, dass die Stadt mit Vereinen zusammenarbeiten solle, die ihrerseits neue Hallen auf ihrem Vereinsgelände planten. Diese Halle könnten dann morgens von Schulen und nachmittags von den Vereinen genutzt werden. Rzyski versprach, dass man diese Möglichkeiten prüfen werde.

