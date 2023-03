﻿Schillerschule muss bis mindestens 2027 auf Turnhallen verzichten

An der Schillerschule beginnt eine Abbruchfirma jetzt, die Reste der abgebrannten Turnhallen abzutragen.

Hannover. Schüler und Lehrkräfte der Schillerschule müssen noch bis mindestens 2027 ohne eigene Turnhallen auskommen. Die Stadt Hannover teilt auf Nachfrage jetzt mit, dass der Baustart derzeit „für circa 2025“ vorgesehen ist. Mit der Fertigstellung ist voraussichtlich etwa zwei Jahre nach Baubeginn zu rechnen.

Damit muss die Schule in Kleefeld mindestens fünf Jahre auf Ersatz für ihre zerstörten Hallen warten. Im Mai 2022 waren die beiden Sporthallen des Gymnasiums abgebrannt. Die Urheber der Brandstiftung sind bis heute nicht gefunden.

Anfahrt verkürzt Sportunterricht

Das bedeutet Sportunterricht unter erschwerten Bedingungen. Da die nächstgelegene Turnhalle der Alice-Salomon-Schule ebenfalls nicht nutzbar ist, müssen Schüler und Lehrkräfte oft weite Wege in Kauf nehmen. Sport ist nur in Randzeiten möglich, die Schüler machen sich bereits in der Pause auf den Weg.

Die Außenflächen rund um die abgebrannten Turnhallen sind seit fast einem Jahr durch den Schutt blockiert. © Quelle: Christian Behrens

„Weil durch die Anfahrt aber mehr Zeit verloren geht, können die Sportlehrkräfte meist nicht volle 90 Minuten unterrichten“, berichtet Schulleiterin Beate Günther. Man weiche überall hin aus, wo Platz ist.

Einschränkung über viele Jahre

Mit Unverständnis reagiert SPD-Ratsherr Peter Knüppel aus dem Bezirk Buchholz-Kleefeld auf die lange Vorlaufzeit bis zum Neubau der Hallen. „Das ist ärgerlich, denn es betrifft am Ende fast eine ganze Schülergeneration.“ Die Schüler müssten über Jahre für den Sportunterricht bis zur IGS Roderbruch oder auch in die Innenstadt fahren.

„Bisher ist nicht einmal der Schutt nach dem Brand weggeräumt, weil das europaweit ausgeschrieben werden musste“, sagt Knüppel. Aus einer Zündelei habe sich eine Katastrophe für den gesamten Stadtbezirk entwickelt. Dabei scheitere der Neubau nicht am Geld, betont der Ratsherr. „Die Versicherung begleicht den Schaden.“

Die Wände der zerstörten Turnhallen der Schillerschule sollen jetzt abgetragen werden. © Quelle: Christian Behrens

Die Stadtverwaltung bestätigt, dass ein wesentlicher Anteil der Kosten für den Neubau durch die Versicherungszahlung gedeckt werde. „Die Stadt wird aber ebenso einen großen Anteil zur Finanzierung des Vorhabens beitragen müssen“, sagt Sprecherin Anja Menge.

Das liegt daran, dass nicht nur Ersatz für zwei zerstörte Sporthallen, die WC-Anlagen, die Bibliothek der Lehrkräfte sowie die Verbindungsgänge zum Hauptgebäude geschaffen werden muss. Nach dem aktuellen Standardraumprogramm für eine Schule von der Größe der Schillerschule sind drei Hallen erforderlich. Geplant wird deshalb aktuell eine Dreifeldhalle.

Schutt soll jetzt verschwinden

Die Stadt hat eine Abbruchfirma beauftragt, Schutt und Grundmauern der abgebrannten Sporthallen abzuräumen. Die Arbeiten würden zeitnah aufgenommen, heißt es. Nach Informationen von Schulleiterin Günther sollte der Abriss bis Ende der Osterferien erledigt sein. „Bis jetzt ist noch gar nichts passiert. Wir sind ein bisschen verzweifelt.“

Günther betont aber eine gute Zusammenarbeit mit der Verwaltung. „Die Stadt versucht alles.“ So soll das Architekturbüro, das bislang die Sanierung der Schule und einen Traktneubau betreut, auch die Sporthallenplanung übernehmen. „Der Architekt kennt unsere Schule in- und auswendig. Wir denken, dass das manches verkürzt.“

Aktuell läuft die Abstimmung mit den Nutzern der Hallen im Zuge der Vorentwurfsplanung. Die Stadtverwaltung ist außerdem mit der Versicherung über die Erstattungszusage im Gespräch und klärt intern die Restfinanzierung. Der Planungsprozess sei im Herbst 2022 gestartet, betont Stadtsprecherin Menge.

Nach Informationen von Knüppel zieht sich der Hallenneubau hin, weil es der Bauverwaltung an Personal mangelt und zunächst andere Projekte abgearbeitet werden.