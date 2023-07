Schützenfest

Die schönsten Bilder vom Schützenausmarsch in Hannover

Um 10 Uhr ging es los, bunt, fröhlich, ausgelassen: 10.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer zogen beim Schützenausmarsch in Hannover am Sonntag durch die Stadt. Der Umzug startete am Neuen Rathaus, führte durch die Stadt und endete auf dem Schützenplatz. Hier die schönsten Fotos!