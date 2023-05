﻿Nach dem Flüchtlingsgipfel im Kanzleramt: Enttäuschung in Hannover

Der Bund hat Städten und Gemeinden eine zusätzliche Milliarde Euro für die Unterbringung von Geflüchteten zugesagt. Vertreter der Kommunen sind enttäuscht, auch Hannovers Regionspräsident Steffen Krach (SPD). Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne) wünscht sich vom Land mehr Entgegenkommen.

Hannover. „Kein großer Wurf“, „nur ein erster Schritt“ – überwiegend enttäuscht haben in Hannover die Verwaltungschefs von Stadt und Region auf das Ergebnis des Flüchtlingsgipfels am Mittwochabend in Berlin reagiert. Regionspräsident Steffen Krach (SPD) nannte die Zusage des Bundes, eine zusätzliche Milliarde Euro für die Kommunen zu geben, ein „Zwischenergebnis“. Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne) kommentierte den Kompromiss mit den Worten: „Viel Schatten und ein bisschen Licht.“