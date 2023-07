Nach den Schüssen am Steintor: Video zeigt Maskierte bei der Flucht auf dem Damenrad

Trainingslager kompakt

Wasserschläuche, Testspiel-Plan und ein Ezeh-Interview: der 96-Tag im Überblick

Am Dienstag ackerte Hannover 96 wieder im Trainingslager in Saalfelden. Ein alter Bekannter fuhr vorbei und Brooklyn Ezeh spricht im Interview. Was wichtig war auf und neben dem Platz in Österreich, lesen Sie in diesem Überblick – mit allen Fotos des Tages. Es berichten Jonas Szemkus (Text) und Florian Petrow (Fotos).