Nach den tödlichen Schüssen von Döhren: Täter weiter auf der Flucht

Hannover. Ob sich Täter und Opfer kannten, ist bislang noch unklar: Nach den tödlichen Schüssen auf einen 34-jährigen Kellner in Hannover-Döhren läuft die Fahndung nach dem Schützen. Vom Täter liegt nur eine vage Beschreibung vor: etwa 17 Jahre alt, 1,70 Meter groß, längere lockige Haare. Bekleidet soll er mit einer hellen Winterjacke gewesen sein. Er war in Begleitung einer unbekannten Frau, nach der die Polizei ebenfalls fahndet.

In Döhren selbst hat die Tat für Entsetzen und auch Wut gesorgt. Viele Anwohner sind verunsichert, weil es nicht die erste Bluttat in diesem Stadtteil war.

Im Juni 2022 hatte ein 16-Jähriger einem 25-Jährigen ein Messer in die Brust gerammt. Das Opfer überlebte schwerverletzt. Im Mai 2022 wurde vor einem Supermarkt An der Wollebahn ein 22-Jähriger erstochen.

Nach dem neuen Verbrechen an der Haltestelle Fiedelerstraße fragt die Polizei vor allem: Wer kann Hinweise geben, wer hat die Tat beobachtet? Und wer hat Opfer und Täter schon vorher in der Stadtbahn gesehen? Die drei waren am Dienstagabend gegen 23 Uhr offenbar in der Linie 2 in Richtung Rethen unterwegs. Gegen 23.15 Uhr stiegen sie an der Fiedelerstraße aus – dort kam es zu den tödlichen Schüssen.

„Die Auswertung der Spuren läuft derzeit noch“, sagt Polizeisprecherin Janique Bohrmann. Auch die Videoaufnahmen aus den Stadtbahnen und von der Haltestelle werden derzeit gesichtet.

Hinweise nimmt die Polizei unter 0511-1095555 entgegen.