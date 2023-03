﻿Nach drei Schießereien: So sieht Hannovers Kriminalitätslage aus

Die Gewalttaten in Hannover nehmen laut polizeilicher Statistik seit Jahren tendenziell ab. Sind die drei Schießereien seit Dezember 2022 nur Ausreißer in der Kriminalitätsstatistik oder eine Kehrtwende?

Kriminalitätslage: An dieser Haltestelle starb in der vergangenen Woche ein 34-jähriger Familienvater. Es war die dritte Schießerei in nur drei Monaten.

Hannover. Seit Weihnachten hat es in Hannover drei verheerende Schießereien gegeben. Der jüngste Vorfall an der Stadtbahnhaltestelle Fiedelerstraße in Döhren endete für einen Familienvater, der auf dem Nachhauseweg war, tödlich. Inzwischen ist in diesem Fall der mutmaßliche Schütze gefasst.

Im Fall der Schießereien vor der Steintor-Bar „Miami Vice“ am 1. Weihnachtstag sowie Ende Januar in Herrenhausen sind hingegen die Täter weiter unerkannt auf der Flucht. Nach Angaben von Oberstaatsanwältin Kathrin Söfker werde im Steintor-Fall weiter „sehr intensiv an der Identifizierung des Schützen gearbeitet“. Eine Foto-Fahndung nach dem Gesuchten soll es dennoch vorerst nicht geben. „Dies ist das letzte Mittel, nachdem alle anderen Ermittlungsmöglichkeiten ausgeschöpft sind“, so Söfker. Laut Strafprozessordnung muss „die Feststellung der Identität eines unbekannten Täters auf andere Weise erheblich weniger erfolgversprechend oder wesentlich erschwert sein“.

Drei Schießereien in drei Ausnahmen – wirklich nur Einzelfälle?

Und über allem schweben diese Fragen: Steckt Hannover in einer Gewaltspirale? Können drei Schießereien in drei Monaten wirklich nur Einzelfälle sein? Oder nimmt die Kriminalität in der Landeshauptstadt nur gefühlt zu?

Thomas Bliesener, Direktor des Kriminologischen Forschungsinstituts Niedersachsen, sagt dazu deutlich: „Auch wenn man in Hannover aktuell den Eindruck gewinnen kann, dass es eine Häufung von Schießereien gibt, so sagen uns die Statistiken doch etwas anderes. Diese schweren Taten kommen nur sehr selten vor.“ Die Zahlen würden im Gegenteil sogar eher abnehmen.

Ein Blick in die Kriminalstatistik der Polizeidirektion Hannover stützt seine Aussage: Während der Hochphase der Corona-Pandemie im Jahr 2021 sind Gewaltdelikte deutlich zurückgegangen. Die Polizei führte dies auf die starken Einschränkungen des öffentlichen Lebens zurück. Im Jahr 2021 ging demnach die Zahl der Morde von zehn auf fünf Taten zurück. Bei den Fällen von Totschlag gab es einen Rückgang von 14,71 Prozent. Auch die Zahl der schweren und gefährlichen Körperverletzungen war im Zuge der Pandemie rückläufig. Laut PD Hannover gab es 2021 so wenig Körperverletzungen wie zuletzt vor 15 Jahren.

Weniger einfache Körperverletzungen, aber mehr schwere

Eine Zunahme gab es jedoch bei Angriffen mit Messern. 2020 stieg die Zahl der Messerangriffe um 5,75 Prozent auf 589 Fälle. Zwei Drittel dieser Taten ereigneten sich in der Stadt. 393 Täter waren beim Übergriff volljährig, 214 hatten nicht die deutsche Staatsangehörigkeit.

Im Vorjahr verzeichnete die Polizeidirektion mit dem ersten Lockdown im März 2020 teilweise einen signifikanten Fallzahlenrückgang. Durch die Pandemie-Beschränkungen fehlten offenbar Tatgelegenheiten. Allerdings hatte es zuvor im ersten Quartal 2020 deutlich mehr Straftaten als im gleichen Zeitraum 2019 gegeben. Und: Während einfache Körperverletzungen 2019 insgesamt rückläufig waren, registrierte die Polizei bei gefährlichen Körperverletzungen eine leichte Steigerung um 2,21 Prozent.

Auch dieses Klappmesser beschlagnahmte die Polizei im Januar bei einer gezielten Waffen- und Drogenkontrolle am Steintor. © Quelle: Christian Behrens

Seit 2020 werden Messerangriffe gesondert in der Kriminalstatistik aufgeführt – für Schusswaffen gilt dies bislang nicht. Welche Rückschlüsse lassen sich aus den drei Schießereien für Hannovers Kriminalitätslage ziehen? Handelt es sich wirklich nur um „Ausreißer in der Statistik“? Zahlen von Statista zu Straftaten mit Schusswaffengebrauch in Deutschland zeigen: Im Jahr 2021 gab es in Deutschland knapp 3900 Straftaten, bei denen mit einer Schusswaffe gedroht wurde. Zudem wurde in mehr als 4000 Fällen mit einer Schusswaffe geschossen. Zum Vergleich: 2020 wurde 4454 Mal mit einer Waffe geschossen, 2019 sogar 4639 Mal und 2016 gab es 5542 Taten.

PD Hannover schweigt zu Kriminalitätsentwicklung

Die Polizeidirektion will die Gewalt- und Kriminalitätsentwicklung in Hannover seit Ende Dezember aktuell weder bewerten noch statistische Daten zu Schusswaffendelikten oder schweren Körperverletzungen im ersten Quartal 2023 liefern. Ebenso will die Behörde keine Aussage darüber treffen, ob Hannover an allen Orten und zu jeder Tageszeit sicher sei. Dazu heißt es von einer Sprecherin: Dies könne vor der Veröffentlichung der Polizeilichen Kriminalstatistik 2022 nicht beantwortet werden. Diese soll noch im März präsentiert werden.

Deutlichere Worte sind unterdessen aus hohen hannoverschen Justiz- und Ermittlerkreisen zu vernehmen – jedoch nur hinter vorgehaltener Hand: „Drei schwere Schussdelikte mitten in Hannover in nur drei Monaten – das ist ganz schön viel. An eine solche Häufung kann ich mich in den letzten 20 Jahren nicht erinnern.“