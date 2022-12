﻿Nach Eishockey Open Air in Hannover gibt es öffentliches Eislaufen

Hannover ist heiß auf das Eis: Am 17. Dezember 2022 startet das Eishockey Open Air in der Heinz von Heiden Arena. Am Tag danach ist die Eisfläche zum öffentlichen Eislaufen freigegeben.

Hannover. Am 17. Dezember verwandelt sich das „Wohnzimmer von Hannover 96“ in eine Winterwelt: Das „Eishockey Open Air 2022“ in der Arena bringt die Scorpions und die Indians im Derby unter freiem Himmel zusammen. Dazu gibt es Musik: Alle Farben, Fury in the Slaughterhouse und Culcha Candela sind auf der Bühne.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Für den Tag danach bietet Veranstalter Hannover Concerts ein einmaliges Erlebnis an: Die Eisfläche im Stadion wird für das öffentliche Eislaufen freigegeben.

Für die Eisdisco wird es drei Zeit-Slots geben: 8 bis 11 Uhr, 12 bis 15 Uhr und 16 bis 19 Uhr.

Für die einzelnen Eiszeiten können ab sofort Tickets gebucht werden. Da nur eine begrenzte Anzahl an Personen auf die Eisfläche darf, ist es ratsam, sich ein Ticket im Vorfeld zu sichern. Der Einlass beginnt eine halbe Stunde vor dem jeweiligen Zeit-Slot.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Tickets ab sofort erhältlich

Ein Ticket für eine Eiszeit von drei Stunden kostet 12 Euro, Kinder bis einschließlich 12 Jahren zahlen 8 Euro. Ein Familienticket für vier Personen (2 Erwachsene und 2 Kinder) ist für 28 Euro erhältlich. Auch Begleitpersonen, die nicht Schlittschuhlaufen, benötigen eine gültige Eintrittskarte. Tickets gibt es ab sofort im Ticketshop von HAZ und NP.

Schlittschuhverleih und Speisen

Vor Ort wird es einen Schlittschuhverleih geben, aber nur solange der Vorrat reicht. Da bekanntlich das Eislaufen mit eigenen Skates schöner ist, ist es ratsam und wünschenswert, eigene Schlittschuhe mitzubringen. Eine Umkleide steht nicht zur Verfügung. Auch für das leibliche Wohl wird gesorgt sein. Eigene Speisen und Getränke dürfen nicht mitgebracht werden.

Von cpe